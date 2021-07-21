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21.07.2021 20:13
Рубрика: В мире

На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество

Текст: Диана Ковалева

Из-за наводнения в китайской провинции Хэнань временно отключилось электричество на крупнейшем предприятии по производству iPhone. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Фото: REUTERS
Число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек

Как рассказали работники завода, который принадлежит тайваньской Foxconn Technology Group, отдельные его участки оказались затопленными, а некоторых сотрудников отправили домой. По данным источников газеты, помимо этого предприятия Foxconn в Чжэнчжоу перебои с электричеством зафиксированы на еще двух.

Однако в компании заявили, что наводнение не оказало какого-либо влияния на работу ее заводов. Тем не менее она приняла экстренные меры для устранения его последствий.

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