На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество

Из-за наводнения в китайской провинции Хэнань временно отключилось электричество на крупнейшем предприятии по производству iPhone. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как рассказали работники завода, который принадлежит тайваньской Foxconn Technology Group, отдельные его участки оказались затопленными, а некоторых сотрудников отправили домой. По данным источников газеты, помимо этого предприятия Foxconn в Чжэнчжоу перебои с электричеством зафиксированы на еще двух.

Однако в компании заявили, что наводнение не оказало какого-либо влияния на работу ее заводов. Тем не менее она приняла экстренные меры для устранения его последствий.