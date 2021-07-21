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Рубрика: В мире

Силовиков вооружат беспилотниками

Наркоплантации найдут с помощью новых технологий
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 163(8514)
С производством и трафиком наркотиков в Киргизии будут бороться с помощью беспилотников (БПЛА). Силовики в республике готовы использовать российские технологии и БПЛА не только для наблюдения и оперативной работы, но и поиска плантаций запрещенных растений. Такую возможность предоставляет проект, реализуемый на Тянь-Шане Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в КР.
Фото: Влад Ушаков
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- Идея применения беспилотных летательных аппаратов для поддержки работы правоохранительных органов не нова, - утверждают в программном офисе УНП ООН в КР. - Различные типы БПЛА уже не первый год являются надежными помощниками полиции в странах Западной Европы, США, Китая и, конечно же, России. Поэтому идея внедрения беспилотников для содействия работе антинаркотического ведомства получила полную поддержку руководства МВД КР. Россия, в свою очередь, в очередной раз выступила в роли донора и выделила УНП ООН необходимые средства.

В рамках пилотного проекта в республике создаются мобильные оперативные группы Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР. Им передают БПЛА, современное оборудование и мобильные платформы. Киргизия, по данным УНП ООН, станет первой страной в Центральной Азии, где беспилотники ставят на службу наркоборцам.

- Трудно бороться с распространением наркотиков, когда вблизи населенных пунктов на большей части республики достаточно просто выйти в ближайшее поле и собрать марихуану, - подчеркивает глава СБНОН, полковник Уланбек Султанов. - Преступники активно вовлекают в незаконный бизнес молодежь, женщин и детей. И все наркосодержащие растения нельзя скосить в один момент, не причинив серьезный ущерб сельскому хозяйству, всей экосистеме.

Но, как оказалось, проблема все же имеет решение. УНП ООН передает в помощь силовикам технологию, которая позволяет идентифицировать любое растение по той части спектра солнечных лучей, которую оно отражает. Установленная на беспилотник специальная камера позволяет с максимальной точностью сканировать поверхность земли, чтобы после обработки данных на компьютере идентифицировать участки, на которых произрастает каннабис, опиумный мак, эфедра и любое другое растение, представляющее интерес для правоохранителей. Иными словами, преступник не сможет спрятать незаконные посевы в кукурузном поле или среди клевера.

Внедрение этой технологии в Киргизии сейчас ведется при экспертной поддержке со стороны Физического института Российской Академии наук имени Лебедева. Ученые провели тестовое сканирование нескольких участков Иссык-Кульской области, зараженных дикорастущей коноплей. Результаты превзошли ожидания и развеяли сомнения скептиков.

Фото: Центральный государственный национальный архив КР
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- Киргизстану нужно системно использовать БПЛА для нужд органов правоохраны, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, - подчеркивает глава программного офиса УНП ООН в КР Андрей Селезнев. - Необходимо создавать целый флот беспилотников различных типов. Мы смогли реализовать этот проект при донорской поддержке со стороны России, и это первая ласточка.

Комментарий

Тимур Исаков, ответственный секретарь Государственного координационного комитета по контролю над наркотиками, психотропными веществами и прекурсорами:

- Преступники пользуются сложным рельефом страны как для производства наркотиков, так и для их транзита. Транспортная инфраструктура расширяется, повсеместно внедряются новые технологии и решения, что тоже применяют в своих интересах различные организованные группировки. Поэтому использование БПЛА для охраны правопорядка - веление времени.

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