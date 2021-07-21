"Наука" на старте: что надо знать о пуске ракеты "Протон-М" с Байконура

21 июля в 17:58:21 по московскому времени с пусковой установки №39 стартовой площадки №200 космодрома Байконур должен быть осуществлен пуск ракеты "Протон-М" с новым модулем "Наука" российского сегмента МКС.

Как сообщили в Роскосмосе, продолжительность активного участка полета ракеты-носителя (до момента отделения модуля) - 580 секунд (9,67 минуты). Ракета-носитель "Протон-М" обеспечивает выведение многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на низкую околоземную орбиту с параметрами: высота апогея - 350,1 км; высота перигея - 190,0 км; наклонение - 51,6 град. Дальнейшее сближение с Международной космической станцией осуществляется двигателями модуля "Наука". Продолжительность выведения модуля в зону стыковки с МКС - 8 суток. Стыковка запланирована на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

Модуль "Наука" создан на основе Функционально-грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите, с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком.

Продолжительность летных испытаний - 12 месяцев с момента пуска с космодрома Байконур.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - 17-й модуль для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. МЛМ очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. В конструкции модуля "Наука" предусмотрены унифицированные рабочие места - устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему он может быть адаптирован под многие задачи.

Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Это еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д.

По оценкам многих экспертов, в перспективе "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).