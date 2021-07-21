"Наука" на старте: что надо знать о пуске ракеты "Протон-М" с Байконура

Новости

На Урале ушло в суд дело об убийстве мужем своей супруги-блогера 09:15
Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 09:00
В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии 08:35
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2" 08:18
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека 08:15
Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше 08:00
Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА 07:53
Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах 07:52
В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли 07:45
На Олимпиаде в Токио начались соревнования 07:27
На Олимпиаде в Токио выявлены еще 10 заболевших коронавирусом 07:05
Инфекционист предупредил о важном противопоказании к вакцинации 06:58
Германия и США 21 июля объявят о сделке по "Северному потоку-2" 06:43
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского 05:46
Нью-Йорк окутал дым от полыхающих на западе США лесных пожаров 05:03
Названы товары, в качестве которых россияне сомневаются чаще всего 05:00
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса 04:33
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода 03:47
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2" 02:56
Ученые доказали эффективность экстракта полыни в борьбе с COVID-19 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 08:00
Рубрика: Общество

"Наука" на старте: что надо знать о пуске ракеты "Протон-М" с Байконура

Текст: Наталия Ячменникова
21 июля в 17:58:21 по московскому времени с пусковой установки №39 стартовой площадки №200 космодрома Байконур должен быть осуществлен пуск ракеты "Протон-М" с новым модулем "Наука" российского сегмента МКС.
Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости
Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости

Как сообщили в Роскосмосе, продолжительность активного участка полета ракеты-носителя (до момента отделения модуля) - 580 секунд (9,67 минуты). Ракета-носитель "Протон-М" обеспечивает выведение многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на низкую околоземную орбиту с параметрами: высота апогея - 350,1 км; высота перигея - 190,0 км; наклонение - 51,6 град. Дальнейшее сближение с Международной космической станцией осуществляется двигателями модуля "Наука". Продолжительность выведения модуля в зону стыковки с МКС - 8 суток. Стыковка запланирована на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

Фото: REUTERS
Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

Модуль "Наука" создан на основе Функционально-грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите, с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком.

Продолжительность летных испытаний - 12 месяцев с момента пуска с космодрома Байконур.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - 17-й модуль для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. МЛМ очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. В конструкции модуля "Наука" предусмотрены унифицированные рабочие места - устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему он может быть адаптирован под многие задачи.

Фото: NASA
Решение о российской орбитальной станции примут до конца июля

Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Это еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д.

По оценкам многих экспертов, в перспективе "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

Общество Космос

Главное сегодня

Стали известны детали разработки истребителя пятого поколения Checkmate
Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19