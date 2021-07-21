Названы товары, в качестве которых россияне сомневаются чаще всего

При покупке товаров, подлежащих обязательной маркировке, россияне чаще всего сомневаются в качестве обуви, одежды и табака. Об этом говорится в исследовании аналитиков приложения "Честный ЗНАК".

Согласно данным, чаще всего запросы о качестве товара в мобильном приложении касаются обуви (22,8 млн), одежды (4,6 млн) и табака (3,4 млн). Также популярностью пользуются карточки Национального каталога, где представлена полная информация о товаре. Так, пользовали сравнивали фото оригинального товара с купленным более 11,5 млн раз.

Мобильное приложение для проверки легальности товаров скачали уже более 3,7 млн человек, в общей сложности жители страны проверили более 50 млн товаров.

"На данный момент через приложение подано свыше 50 тысяч жалоб. Также последние несколько недель мы фиксируем прирост свыше 1 млн сканирований. Это говорит о том, что приложение удобно для потребителей и позволяет сделать выбор в магазине, убедившись в легальности товара", - пояснил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Ранее ЦРПТ и маркетинговое агентство "Русопрос" провели исследование и выяснили, как россияне относятся к контрафактным и фальсифицированным товарам. Выяснилось, что более половины опрошенных россиян (53,7%) сомневаются в подлинности товаров. При этом доля скептиков среди мужчин выше, чем среди женщин (61,4% против 45,9%).