Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше

По состоянию на 20 июля в России недобросовестными лесопользователями числится 409 организаций. Все они включены в особый реестр, сообщает Рослесинфорг, им запрещено участвовать в аукционах по аренде лесных участков или купле-продажи лесных насаждений. Год назад в реестре нарушителей было 589 записей.

Из 27 629 лесных арендаторов недобросовестными оказались только 1,35%.

Чаще всего причина включения в "штрафной" реестр - неуплата аренды (76,9% случаев). Еще 19% нарушителей не соблюли условия обязательных посадок деревьев после рубки, отказались ухаживать за лесными насаждениями, проводить профилактику лесных пожаров или борьбу с вредителями.

Больше всего нарушителей лесных порядков оказалось среди заготовителей древесины (32,4%), арендаторов участков для туристической или спортивной деятельности (27,9%).

Как объяснили в Рослесинфорге, региональные власти обязаны обращаться к реестру лесных "штрафников", когда проводят аукционы на право заключения договора аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений. Если кто-либо из участников значится в этом списке, его исключают из числа претендентов.

Попасть в реестр недобросовестных лесопользователей можно двумя способами. Договор аренды участка или купли-продажи насаждений на корню может быть расторгнут добровольно или через суд. Также в суде можно обжаловать включение в этот перечень.

В реестре недобросовестных лесопользователей нет "черных лесорубов". Они совершают уголовное преступление, законного права работать в лесу они не имели, поэтому дисквалификации через включения в этот список не подлежат, уточнили в Рослесинфорге.