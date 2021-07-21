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20.07.2021 23:13
Рубрика: Власть

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в июле

Российская газета - Неделя № 163(8514)
При составлении договора сотрудники банка могут как бы автоматически за вас проставить галочки в тех или иных пунктах. Знайте, это незаконно. Фото: Photoxpress При составлении договора сотрудники банка могут как бы автоматически за вас проставить галочки в тех или иных пунктах. Знайте, это незаконно. Фото: Photoxpress
При составлении договора сотрудники банка могут как бы автоматически за вас проставить галочки в тех или иных пунктах. Знайте, это незаконно. Фото: Photoxpress

Банкам запретили заранее проставлять в заявлении на кредит галочки в пунктах об оказании дополнительных услуг заемщику. Закон направлен против навязывания к кредиту платных опций.

Банкам запретили проставлять "галочки" в договоре за кредитуемого

Текст: Игорь Зубков

Банкам теперь запрещается заранее проставлять в заявлении на кредит отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг.

Теперь, чтобы потребитель согласился на такую услугу, ему нужно явно выразить согласие, то есть самому проставить эту галочку. Этот закон, как и одновременно подписанный закон о "сквозном периоде" охлаждения, направлен против навязывания к кредиту платных опций.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Чаще всего банки продолжают навязывать заемщикам страхование жизни и здоровья, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик. При этом в большинстве банков есть довольно объемный перечень изъятий - то есть случаев, когда заемщик всерьез заболевает или даже умирает, но страховая компания не должна ничего выплачивать, потому что самые распространенные заболевания изъяты из условий договора.

Сама по себе страховка к кредиту - очень важный инструмент защиты заемщика от возможных проблем, важно выбирать ее самостоятельно и очень тщательно.

Обвиняемый сможет потребовать компенсации за волокиту при следствии

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда детализировал правила назначения компенсаций за волокиту при судопроизводстве. В частности, как напоминает пленум, по закону обвиняемый сможет потребовать компенсацию, если следствие тянется больше четырех лет.

Поправки вносятся в уже действующие разъяснения. Однако с момента их принятия прошло время, в законы были внесены некоторые изменения, и необходимо освежить рекомендации. "Напомню, закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за волокиту в ходе судопроизводства и неисполнение судебных решений, был принят в 2010 году и стал знаковым событием. Этот институт служит проявлением социальной ответственности государства в лице и судебной власти, и правоохранительных органов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Компенсацию вправе требовать даже виновный человек, чье дело расследовалось неоправданно долго. Также деньги положены обвиняемому в том случае, если волокиту допустил суд.

Право требовать компенсацию за волокиту возникает, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения.

Иными словами, человек, чье дело двигается слишком медленно, не должен сидеть и ждать. Он должен подать заявление об ускорении, то есть официально попросить судей или правоохранителей поторопиться. По большому счету не важно, что ответят человеку на такое заявление, тут главное зафиксировать сам факт беспокойства по поводу затяжек. Так что такое заявление в любом случае станет тревожным сигналом для следователя.

Власть Работа власти Госуправление Вступают в силу в июле 2021 года

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