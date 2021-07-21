Нужна программа интеграции в сфере электронного правительства

Развитие цифровой интеграции России и Беларуси реализуется в рамках Союзного государства и цифровой повестки ЕАЭС.

Среди ключевых результатов можно отметить: запуск электронной системы прослеживаемости товаров позволил сторонам обмениваться информацией о происхождении продукции, пресекать поставки санкционных товаров, минимизировать количество ограничений для белорусских предприятий. Указанные меры обеспечивают устойчивые позиции белорусских поставщиков на российском рынке. По данным Россельхознадзора, доля контрафактных продуктов питания на российском рынке снизилась на 90%.

В рамках работы по отмене роуминга в Союзном государстве операторы связи России и Беларуси с 1 ноября 2020 г. в тестовом режиме снизили тариф в роуминге с 0,3 до 0,015 долл. за минуту. Это позволило значительно сократить стоимость связи для абонентов двух стран .

Рекомендации экспертов:

- обеспечить координацию процессов цифровой трансформации экономики в рамках Союзного государства, включая масштабирование "историй успеха" на уровне предприятий и организаций Беларуси и России;

- разработать программу интеграции в сфере электронного правительства в целях упрощения документооборота и соблюдения прав граждан Союзного государства в сфере доступа к государственным услугам;

- развернуть систему оказания электронных государственных услуг в Беларуси с опорой на российский опыт многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) "Мои документы" в режиме одного окна;

- разработать совместную систему защиты критической (в первую очередь информационной и энергетической) инфраструктуры на фоне роста международной киберпреступности и актуальных угроз использования кибератак для дестабилизации ситуации в Беларуси;

- углубить интеграцию информационных систем с целью взаимного отслеживания перемещения продукции внутри страны и мониторинга результатов лабораторных исследований, в первую очередь электронных сертификатов в ветеринарии и фитосанитарии;

- выработать единые стандарты комплектования государственных структур оборудованием и программным обеспечением отечественного производства с целью снижения зависимости от иностранных программных средств и обеспечения информационной безопасности, особенно в государственных ведомствах, обменивающихся информацией, в том числе в правоохранительной сфере;

- запустить цифровую платформу для поиска партнеров для малого и среднего бизнеса;

- рассмотреть вопрос о создании союзного домена первого (верхнего) уровня в рамках Союзного государства.