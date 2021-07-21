правила

Нужно ли соблюдать самоизоляцию в Беларуси сделавшим вакцинацию?

"С мужем сейчас отдыхаем в Турции. Решили возвращаться домой через Минск, чтобы навестить родственницу, которую давно не видели. Нужно ли нам соблюдать самоизоляцию по прилете, учитывая, что мы оба прошли два этапа вакцинации от COVID-19 два месяца назад? Ангелина Старовойтова,Санкт-Петербург".

Вакцинированные от COVID-19 могут въезжать в Беларусь без самоизоляции. Курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения границы. Это разрешено постановлением Совета Министров Беларуси от 14 июля.

- Гражданин, который въезжает в Беларусь из стран "красной зоны", при наличии сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции имеет право въехать в страну без соблюдения самоизоляции и без наличия ПЦР-теста, - прокомментировала документ начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси Инна Карабан.

Не нужно будет находиться в самоизоляции и приезжающим в Беларусь для того, чтобы привиться против коронавируса. Но для них ПЦР-тестирование не отменено. Тем же, для кого самоизоляция обязательна, ее сроки постановлением Совмина сокращены с 10 до 7 дней.

семья

Как россиянину зарегистрировать брак с гражданкой Беларуси?

"Приехал по работе на месяц в командировку в Беларусь, встретил девушку и решил, что она - моя будущая жена. Свадьбу намереваемся сыграть на ее родине. Что нужно для заключения брака в Беларуси? Олег Кононов, Пермь".

С 2010 года действует Соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимном внесении отметок о заключении или расторжении брака в паспорта граждан двух государств.

Зарегистрировать брак можно в любом ЗАГСе Беларуси либо России. Документы подаются по месту жительства невесты, жениха или их родителей.

В вашем случае потребуются: заявление вступающих в брак, которое составляется в органе ЗАГС, документ, подтверждающий оплату госпошлины. Госпошлина равняется одной базовой величине, сейчас это 29 белорусских рублей (около 10 евро).

Кроме того, необходимы паспорта вступающих в брак, а также легализованный документ об отсутствии брака. Граждане Российской Федерации, желающие зарегистрировать брак в белорусских органах ЗАГС, могут получить его в консульском отделе посольства России в Беларуси.

кошелек

Как перевести в Беларусь российскую пенсию?

"Моя мама - российская пенсионерка, но из-за состояния здоровья переехала жить к нам в Беларусь, имеет вид на жительство. Что нужно сделать, чтобы ее пенсию получать в Беларуси? Светлана Тимошина, Могилев".

Как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, это обычная практика. На основании международного договора между Россией и Беларусью о сотрудничестве в области социального страхования от 24 января 2006 года при переезде ваша мама сохраняет за собой право получать российскую пенсию на территории республики.

Ей необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда России по месту назначения пенсии с заявлением о переводе выплат в Беларусь. Если она официально работала после 13 марта 1992 года еще и на территории Беларуси, то может обратиться в соответствующие органы РБ - управления и отделы по труду, занятости и социальной защите при местных исполкомах. Там помогут назначить выплаты пенсии, соответствующей трудовому стажу, приобретенному на территории Беларуси. Такое обращение никак не влияет на выплаты российской пенсии.

туризм

Восстановили ли знаменитый Коссовский дворец?

"Мое студенчество прошло в Бресте. 1990-е годы были не самыми простыми, мы с друзьями интересно проводили время, на выходных много ездили по Беларуси. Помню, какое впечатление на нас произвел Коссовский дворец в Ивацевичском районе. Величественный, необычный, но, к сожалению, полуразрушенный. Хотелось бы узнать о судьбе этой архитектурной жемчужины. Может, ее все-таки восстановили? В августе я буду неделю в Беларуси и, возможно, проедусь по местам юности.Людмила Шевчук, Нижний Новгород".

Реконструкция Коссовского дворца, возведенного семьей магнатов и промышленников Пусловских в 1838 году, началась в 2008-м и уже выходит на завершающую стадию. Так что туристам есть что посмотреть.

Сейчас для посещения открыто пять залов, где воссозданы исторические интерьеры. В одном крыле дворца обустроена гостиница, в другом - работает ресторан. Реставрационные работы сейчас ведутся на втором этаже. Специалисты восстанавливают интерьеры гостиной, бального зала, смотровой площадки.

По словам руководителя дворцово-паркового комплекса Ирины Семенюк, на цокольном этаже работает музей утюга. В экспозиции можно увидеть более 800 предметов, отражающих культуру и быт разных эпох не только на территории Беларуси, но и за рубежом. Представлены утюги разных форм и размеров, из разных материалов - как примитивные каменные, так и устройства более поздних времен.