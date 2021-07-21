О чем договорились США и Германия по газопроводу "Северный поток-2"

Власти США и Германии достигли компромисса по вопросу о газопроводе "Северный поток-2". По данным газеты The Wall Street Journal, о сделке планировалось объявить уже в среду, но пока официальных заявлений еще не прозвучало. Тем не менее, как это часто бывает, в западную прессу просочились многочисленные подробности.

Сам факт переговоров на эту тему между Вашингтоном и Берлином, в том числе на высшем уровне, - давно не секрет. Уже третья подряд администрация США давила на власти Германии, требуя отказаться от проекта, но немцы продолжали отстаивать свои экономические интересы. Как учили классики марксизма, экономика первична, а политика -вторична. И ситуация с "СП-2" стала наглядным тому доказательством: сколько политические интриганы из Киева и Варшавы ни пытались через своих покровителей помешать строительству газопровода, западные политики были вынуждены прислушаться к интересам своего бизнеса.

США по-прежнему считают "СП-2" "плохой сделкой" для Германии, Украины и Европы в целом, но теперь готовы смириться с завершением проекта. Берлин со своей стороны возьмет обязательства поддерживать Украину и присматривать за энергетической безопасностью Европы.

В частности, как утверждает источник агентства Bloomberg, сделка предусматривает возможность введения Германией санкций против России, вплоть до ограничений на экспорт энергоносителей, если покровители Украины вдруг сочтут, что Москва использует энергоресурсы для давления на Киев или европейские государства. Агентство Reuters пишет, что и США оставляют за собой право использовать санкции против "СП-2", базу для которых прописал конгресс. По данным немецкой газеты Handelsblatt, власти Германии согласились углубить энергетическое сотрудничество с Украиной, в том числе в контексте перехода европейских стран на альтернативные источники энергии. США и Германия якобы планируют привлечь до миллиарда долларов инвестиций в "зеленую" энергетику на Украине.

Как пишет газета Politico, власти США потребовали от Киева воздержаться от критики сделки по "СП-2"

Противоречивости в этом все же хватает. Представитель госдепартамента США Нед Прайс сам признал, что санкции "вряд ли могли предотвратить строительство газопровода", поэтому Вашингтон ранее приостановил ограничения в отношении компании-оператора "СП-2", решив договориться с Берлином по-хорошему. Но продукт этих договоренностей вновь предусматривает санкции. Кроме того, Вашингтон трубит о недопустимости использования энергоресурсов в качестве оружия, а сам откровенно разыгрывает энергетическую карту в своих геополитических интересах. Например, под лозунгами об энергобезопасности продвигает в Европу собственный сжиженный природный газ, хотя тот заметно дороже российского.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал козни США вокруг газопровода "нечестной конкуренцией", вновь заявив, что строительство "СП-2" является только экономическим вопросом. По его мнению, дело в том, что американские политики пытаются использовать Украину в качестве инструмента давления на Россию.

В свою очередь, киевские политики словно взяли Германию и всю Европу в заложники, требуя от Берлина компенсаций за свою готовность служить антироссийским целям Запада. Нынешние украинские политики продолжают считать, что европейцы им должны. И рассчитывают в этом вопросе на поддержку со стороны Вашингтона.

Впрочем в последние дни советник госдепартамента США Дерек Шолле проводил встречи с коллегами в Киеве и Варшаве. Как пишет газета Politico, власти США потребовали от украинских коллег воздержаться от критики сделки по "СП-2". И даже пригрозили, что публичные истерики Киева на этот счет могут навредить отношениям США и Украины. Кроме того, команда Джозефа Байдена призвала украинскую сторону не обращаться за помощью в конгресс, где многие не прочь гнуть свою линию наперекор Белому дому.

По данным Politico, давление Вашингтона встречает сопротивление в Киеве. В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что санкциями еще не поздно заблокировать строительство "СП-2". Для того, чтобы вернуть украинского президента к реальности, в Вашингтоне решили наконец этим летом назначить ему встречу в Белом доме с Байденом. На ней Зеленскому, очевидно, и объяснят, что к чему.