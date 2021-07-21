Объявлены сроки обсуждения произведений, отобранных на конкурс Союзного государства

Объявление о сроках общественного обсуждения произведений, отобранных на участие в конкурсе на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства

Постоянный Комитет Союзного государства сообщает, что в период с 1 августа по 1 сентября 2021 года проводится общественное обсуждение произведений, отобранных для участия в конкурсе на соискание премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2020-2021 годы.

Премия Союзного государства в области литературы и искусства присуждается за произведения, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками Союзного государства, авторами которых являются граждане государств - участников Союзного государства. Премия присуждается раз в два года. Ее размер составляет пять миллионов российских рублей. Решение о присуждении премии принимается Высшим Госсоветом Союзного государства.

С информацией о произведениях и их авторах можно ознакомиться в разделах о премии Союзного государства на интернет-ресурсах Союзного государства (www.postkomsg.com и www.soyuz.by) и на сайте РУП "Дом прессы" (www.dompressy.by).

Отзывы и рецензии на произведения, отобранные для участия в конкурсе на соискание премии Союзного государства в области литературы и искусства, а также мнения и предложения можно направлять по электронной почте: mail@postkomsg.com или по адресам:

в Российской Федерации - 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1, Постоянный Комитет Союзного государства.

в Республике Беларусь - 220004, г. Минск, проспект Победителей, д. 7, Представительство Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске.

К слову

Экспертным советом при Постоянном Комитете Союзного государства для участия в конкурсе отобраны в том числе два проекта - "Ржевский мемориал "Советскому солдату" (авторский коллектив Андрея Коробцова и Константина Фомина) и издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства" (авторский коллектив из семи человек. Среди них председатель Общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия белорусов России" Сергей Кандыбович и руководитель лаборатории истории диаспор и миграций истфака МГУ Оксана Солопова.