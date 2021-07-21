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21.07.2021,  
07:53
Текст:  Алексей Моисеев

Облегченную версию "Града" установили на немецкий вездеход в Судане

В Судане создана собственная версия реактивной системы залпового огня "Град". Облегченный вариант, получивший обозначение Taka-2, смонтирован на платформе автомобиля повышенной проходимости Unimog.

Пусковая установка имеет восемь направляющих для применения 122-мм неуправляемых боеприпасов.

Длина пусковых труб - 3000 мм. В неснаряженном состоянии этот пакет весит всего 920 кг. Максимальная дальность стрельбы - 20000 метров.

Предполагается, что за основу были взяты советские осколочно-фугасные снаряды М-21ОФ, имеющие массу 66 кг и 18-килограммовую боевую часть. Они могут применяться при температуре до +50 градусов.

Максимальная дальность стрельбы - 20000 метров. Вес - более 6100 кг. Расчет - четыре человека. Заряжание и прицеливание осуществляются в ручном режиме. Скорость по шоссе может достигать 80 км/ч. Запас хода - 760 км.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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По сравнению с более тяжелыми модификациями, эта РСЗО обладает большей мобильностью и предназначена для действий в горно-пустынной местности.

По своей концепции она напоминает разработанную в 60-е годы и применявшуюся в Афганистане в составе 40-й армии установку "Града-В", выполненную на шасси "Шишиги" - ГАЗ-66. Правда, советская машина имела 12 направляющих и могла десантироваться на парашютах.

Также свои версии БМ-21 выпускались в Египте, Иране, Турции, Италии, Северной Корее, Чехословакии, Румынии и др.

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