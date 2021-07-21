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21.07.2021 13:49
Рубрика: Власть

Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями о наблюдении за выборами

Текст: Дмитрий Гончарук

Общественная палата РФ и больше десятка партий-участников сентябрьских выборов будут сотрудничать по наблюдению за голосованием и вместе обеспечивать честную борьбу. Соглашение об этом подписано 21 июля.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Наша общая задача - обеспечить соблюдение законодательства во время электоральных процедур. На взаимной основе мы можем договориться о координации наблюдения, в том числе об организации видеонаблюдения в тех регионах, где будут развернуты пункты для общественного наблюдения", - заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Стороны будут взаимодействовать по четырем направлениям:

- проведение взаимных консультаций по участию представителей ОПРФ и партий в наблюдении за голосованием при проведении выборов в Госдуму, в органы государственной власти регионов и в органы местного самоуправления;

- организация совместных обсуждений стандартов и методик наблюдения за голосованием;

- обмен опытом и совместные обучающие мероприятия по вопросам наблюдений за голосованием;

- совместная информационная деятельность для разъяснения вопросов по подготовке и проведению голосования.

В ОП пригласили присоединиться к соглашению все политические силы, которые участвуют как в думской кампании, так и в выборах на региональном и местном уровнях. Это согласились сделать 11 партий: Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, ЛДПР, "Зеленая альтернатива", "Новые люди", "Партия Роста", "Родина", "Зеленые", "Единая Россия", Коммунистическая партия "Коммунисты России" и "Гражданская платформа".

Представители Российской партии свободы и справедливости и "Справедливой России - За правду", которые пришли на церемонию в Общественную палату, но не стали подписывать соглашение, объяснили это несогласием с частью его пунктов. Так, вопросы вызвал абзац о том, что "стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, которые затрагивают интересы сторон, а также воздерживаются от действий, которые могут нанести вред одной из сторон".

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