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21.07.2021 20:00
Рубрика: Власть

ОП РФ и ряд партий будут совместно наблюдать за выборами в сентябре

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Больше десяти партий - участников сентябрьских выборов будут сотрудничать с Общественной палатой по наблюдению за сентябрьским голосованием, чтобы вместе обеспечивать честную борьбу. Соглашение об этом подписано в среду.

"Наша общая задача - обеспечить соблюдение законодательства во время электоральных процедур. На взаимной основе мы можем договориться о координации наблюдения, в том числе об организации видеонаблюдения в тех регионах, где будут развернуты пункты для общественного наблюдения", - сказала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. Мониторингом соблюдения прав граждан на выборах в ОП РФ занимаются девять лет, а непосредственно наблюдением - с 2018 года. "Опыт большой, он пополнился и прошлогодней кампанией по организации общественного наблюдения на общероссийском голосовании (по поправкам в Конституцию. - Прим. "РГ"). Тогда по всей стране 526 тысяч общественных наблюдателей получили такой статус и приняли участие в процедурах контроля", - напомнила Михеева. По ее словам, хотя наблюдатели от общественных организаций и политических партий и назначаются сепаратно, но и те, и другие будут работать на общее дело. "Постараемся достичь главного результата - неукоснительного соблюдения законодательства во время избирательных процедур", - пообещала она.

Наша общая задача - обеспечить соблюдение законодательства во время электоральных процедур

Стороны будут работать по четырем направлениям:

- проведение взаимных консультаций по участию представителей ОПРФ и партий в наблюдении за голосованием при проведении выборов в Госдуму, в органы госвласти регионов и в органы местного самоуправления;

- организация совместных обсуждений стандартов и методик наблюдения за голосованием;

- обмен опытом и совместные обучающие мероприятия по вопросам наблюдений за голосованием;

- совместная информационная деятельность для разъяснения вопросов по подготовке и проведению голосования.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В ОП пригласили присоединиться к соглашению все политические силы, которые участвуют как в думской кампании, так и в выборах на региональном и местном уровнях. Это согласились сделать 11 партий: Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, ЛДПР, "Зеленая альтернатива", "Новые люди", "Партия Роста", "Родина", "Зеленые", "Единая Россия", Коммунистическая партия "Коммунисты России" и "Гражданская платформа". Представители Российской партии свободы и справедливости и "Справедливой России - За правду", которые пришли на церемонию в Общественную палату, но не стали подписывать соглашение, объяснили это несогласием с частью пунктов.

Документ все еще открыт для подписания, подчеркнул председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев. Он также обратил внимание на то, что в рамках общественных штабов будут работать специальные центры видеонаблюдения.

Кроме того, Общественная палата РФ будет содействовать организации процесса вакцинации наблюдателей на выборах в сентябре, сообщила Лидия Михеева. "Мы, общество, в ответе за тех, кого направляем на участки, и, обращаясь ко всем наблюдателям, хочу попросить, если еще не сделали прививку от коронавируса, время есть, сделайте, пожалуйста, обязательно", - сказала секретарь ОП.

Власть Работа власти Президент Общественная палата Партии Единый день голосования-2021

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