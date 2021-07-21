Опаснее курения: Кардиологи вычислили провокатора ранней смерти

Кардиологи рассказали, что дефицит омега-3 жирных кислот в организме можно сравнить с курением, если речь идет о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, зарубежные исследователи заявили: если курение связано с сокращением продолжительности жизни на четыре года, то недостаток омега-3 - на пять лет. Медики пришли к выводу, что уровень омега-3 жирных кислот, наряду с курением, является важным показателем для прогнозирования преждевременной смерти.

Специалисты также ссылаются на результаты 16-летнего исследования, в котором приняли участие более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин. Как оказалось, низкий уровень омега-3 связан со множеством проблем со здоровьем. Это сердечные недуги, болезнь Альцгеймера, проблемы со зрением и так далее, передает Express.

Газета также ссылается на американских кардиологов, выяснивших, что употребление рыбы не реже двух раз в неделю способствует снижению риска развития сердечного приступа и инсульта.

Исследователь из Гуэлфского университета в Канаде, доктор Майкл Макберни отметил, что в Японии (вероятно, это также связано с особенностью рациона) средний индекс омега-3 превышает восемь процентов, что связано с более высокой продолжительностью жизни - примерно на пять лет. По сравнению с США, где индекс омега-3 составляет около пяти процентов.