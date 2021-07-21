Останутся ли мужские профессии в ХХI веке

Список запрещенных для женщин профессий Роструд в 2021 году сократил с 456 сразу до рекорда - 98. Чем для дам обернется год резкого расширения выбора для них самовыражения, прогнозируют эксперты "РГ".

Итак, с 2021 года в России недоступными для женщин остались 98 профессий - авиационный механик, слесарь по ремонту авиадвигателей, водолаз, пожарный, обслуживающий канализационных сетей, бурильщик, сталевар, вальцовщик, серия квалификаций в горных работах, металлообработке, литейном производстве и ряд навыков в химической отрасли. Однако борьба за равноправие полов, рост цифровизации и автоматизации условий труда вместе с ростом социальной активности женщин, которые выбирают необычные профессии, например, вопреки запретам известны их громкие достижения в роли водолазов и пожарных, обещают сюрпризы. Эксперты ВОЗ и ООН и вовсе заговорили о постепенной отмене запрета на профессии для женщин.

- Запрет на те или иные профессии для слабого пола был всегда, и он обоснован, - считает главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН Ольга Воробьева.

- Он был и остается там, где использовался тяжелый и рискованный для жизни труд. Будем последовательны: женщины с пониманием относились к ограничениям, не стремились получать запрещенную профессию просто потому, что они мешали главному - реализации женщины как матери. Тем не менее всегда были и будут те, кто мечтал обрести запрещенную профессию и трудился в ней. Все индивидуально. Другое дело, что просматривается иной мировой тренд - женщины все чаще выбирают профессии, которые препятствуют деторождению. Если раньше это была балерина или актриса, то сегодня сталевар, исследователь вулканов, пожарный. Именно стремление женщин осваивать новые сферы деятельности, а не материнство, привело к тому, что большинство запретов ушло в прошлое.

По статистике ООН, за последние 15 лет на 33 процента выросло число обращений женщин в суды и на 18 процентов жалоб в комитет ООН по правам человека за отказ в приеме на работу по желаемой, но запрещенной для них деятельности. И вот в России список запретов приема на работу сжат до исторического минимума - 98 профессий. Он уменьшается и в других странах.

- Минимум не достигнут, - высказывает предположение доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. - Логика и темпы цифровизации таковы, что по мере ее роста людей на тяжелом и вредном труде заменят роботы. В таком случае список запретных профессий сократится или даже потеряет актуальность. Впрочем, и сегодня женщины в целом предпочитают безопасные профессии. Но я бы все же рискнула предположить, что список запретов на профессии окончательно отменят роботы. И дело не в заботе о прекрасной половине человечества, а в трансфере наукоемких технологий. Бизнес просто считает деньги: роботизированный труд производительнее и дешевле.

Список запретов на профессии окончательно отменят роботы. И дело не в заботе о дамах. Просто бизнес считает деньги

Тем не менее и Ольга Воробьева, и Людмила Иванова-Швец солидарны с позицией экспертизы Всемирного банка. По ее оценкам, 150 стран мира выступают за то, чтобы принять хотя бы один закон, который ограничивал право женщин на их растущую трудовую занятость. Инициатива запретов связана и с охраной здоровья женщин - будущих матерей, и с ограждением их от поднятия тяжестей и негативных воздействий внешней среды, и с защитой определенных "скреп" - культурных, социальных и религиозных, которые столетиями берегут в женщинах женское. Так, может, можно помечтать: стоит ли запрещать тяжелые виды труда, если они сами отмирают? В том же спорте для дам давно разрешены такие силовые виды, как подъем штанги, толкание ядра или силовой хоккей. Может, окончательно разрешить тяжелые профессии всем, чтобы мамы чаще хотели быть мамами?

А как у них?

За века сформировались стереотипы мужских и женских профессий. До начала XX века занятость женщин была минимальной: в 1920 году из них работали около 20 процентов. Женские профессии - гувернантка, учительница, прачка, остальные - даже повар, официант, секретарь, продавец - мужские. В 20-е годы XX века мир женщинам позволил массово выходить на фабричную и заводскую работу. Однако их занятость до 60-х годов оставалась минимальной (до 30 процентов) и неквалифицированной. Были ограничения и в профессиях, и в зарплате. Лишь после 60-х годов XX века женщин допустили до овладения профессиями, которые считались мужскими.

Кстати

В России, точнее в СССР, после признания равноправия полов в 1917 году женщины активно осваивали мужские профессии. Были, например, женщины-кузнецы, извозчики, шахтеры. Но в 1932 году был составлен список профессий, в которых нельзя работать женщинам. В 1972 году он вошел в принятый Кодекс законов о труде. С 1978 года в список входила 431 профессия, на которой могли трудиться исключительно мужчины. Сюда относились такие отрасли, как угольная, металлургическая, химическая, судостроение, нефтедобыча и т.д. Среди запрещенных профессий - металлург, водитель тяжелогрузного транспорта, машинист, судоводитель и многие другие.