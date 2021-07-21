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Рубрика: В мире

Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ

Россиянин Петр Левашов, приговоренный в США к реальному сроку по делу о киберпреступлениях, имеет право покинуть Соединенные Штаты и уехать на родину. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение Федерального суда в американском Хартфорде (штат Коннектикут).

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"Я надеюсь, что вы сможете вернуться к своей жене и ребенку, и к нормальной жизни", - сказал Левашову судья.

Ранее Федеральный суд счел, что срок, который уже отбыл в заключении Левашов, - 2 года и 9 месяцев - достаточно для его наказания.

При этом еще три следующих года Левашов должен находиться под наблюдением, а в случае возвращения в США после этого периода он обязан показаться в полиции.

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