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21.07.2021 19:50
Рубрика: Общество

Пандемия проверила нас на готовность к борьбе с опасными инфекциями

Текст: Ольга Неверова
В медиацентре "Российской газеты" прошла научно-практическая конференция: "Развитие Национального календаря прививок в условиях COVID-19 - забота о здоровье и долголетии". Ее инициировал Всероссийский союз пациентов. Представители Совета Федерации, пациентских организаций, фарминдустрии, ведущие врачи-иммунологи страны обсудили меры по профилактике инфекционных заболеваний, а также вопросы развития Национального календаря профилактических прививок, в том числе и прививок по эпидемическим показаниям.

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов подтвердил, что именно антипрививочные настроения в обществе, растущее число запросов со стороны граждан относительно целесообразности и безопасности вакцинирования, подтолкнули пациентские организации к тому, чтобы организовать системный диалог с властью. "Активность антипрививочного лобби не может не вызывать у нас тревогу. Мы видим недостаточную информированность со стороны граждан и даже врачей. Понимая вклад иммунопрофилактики в продолжительность и качество жизни человека, мы вынуждены обратиться к правительству".

- Наша жизнь разделилась на два периода: до пандемии и после ее начала, - констатировала академик РАН Лейла Намазова-Баранова. - Пандемия стала "лакмусовой бумажкой", которая позволила нам понять, насколько мы уязвимы перед инфекциями. И, к сожалению, она показала нам очень нелицеприятные истины: если приоритеты вакцинации не соблюдаются, это ведет к печальным последствиям. Сегодня невозможно спрогнозировать, какие именно осложнения у детей и взрослых наступят после встречи с коронавирусной инфекцией. Выяснилось также, что на этапе додипломной подготовки студентам не прививают правильные знания о вакцинопрофилактике, преподаватели нередко говорят просто сомнительные вещи. С этим надо разбираться и бороться. На этапе последипломной подготовки мы также должны усилить образовательные модули и стандарты по тематике инфекционных заболеваний и вакцинопрофилактике.

- Для Комитета по социальной политике Совета Федерации вопрос иммунопрофилактики - предмет системной работы, - сообщила Татьяна Кусайко, заместитель Комитета - Важно, что в последнее время граждане стали больше внимания уделять своему здоровью и, в частности, профилактическим методам. Выросла и роль пациентских организаций. Вакцинация требует общественного согласия и неустанной информационной работы. К сожалению, в нашем обществе есть определенная напряженность по этой теме, есть вопросы к качеству вакцин, риску развития нежелательных эффектов и т.д. Многие проблемы требуют решения на государственном уровне. Надо найти точки соприкосновения с людьми, которые думают иначе, чем мы. Формирование позитивного отношения к вакцинопрофилактике должно вестись с применением методов научно обоснованного убеждения. Необходимо проводить большую просветительскую работу среди населения. К сожалению, подчас бездоказательные высказывания распространяют и люди с медицинским образованием. Важно провести пересмотр образовательных стандартов для специалистов здравоохранения.

В ходе конференции специалисты высказали ряд предложений по усилению информационной кампании о важности вакцинопрофилактики и по противодействию антивакцинальному лобби. По итогам Всероссийский союз пациентов разработает Резолюцию с предложениями по развитию отечественной системы вакцинопрофилактики и направит ее для рассмотрения в Правительство России.

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