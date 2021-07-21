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21.07.2021 18:18
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл призвал не превращать храмы только в памятники архитектуры

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Кирилл призвал верующих сохранять веру в Бога и не допускать того, чтобы храмы становились исключительно архитектурными памятниками.

Фото: Олег Корякин/РГ
Патриарх Кирилл освятил собор Казанской иконы Божией Матери

"Взгляните на египетские пирамиды, на множество других памятников, к которым с любопытством приезжают туристы, фотографируют их - но кто же с египетскими пирамидами связывает свои идеалы, кто питается от них духовно и морально? Никто", - сказал патриарх в среду 21 июля во время проповеди в соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря в Казани.

"Очень важный памятник, в том числе и религиозной жизни людей, стал абсолютно нежизнеспособным, за исключением его вклада в понимание культурного развития человечества, - констатировал патриарх. - Мы не можем допустить, и, верю, никогда не допустим, чтобы наши храмы стали только архитектурными памятниками, а для того, чтобы этого не произошло, мы все должны хранить веру в Бога в сердцах наших - и православные, и мусульмане".

Общество Религия Патриарх Кирилл

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