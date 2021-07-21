21 июля Церковь отмечает день Казанской иконы Божьей Матери - одного из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы.

У известного поэта Серебряного века Сергея Городецкого есть стих-молитва, написанный вначале Первой мировой войны:

У Казанской Божьей Матери

Дивно светел вечный взгляд.

Жены, дочери и матери

Перед Ней с мольбой стоят.

Так было не одно столетие: к Казанской кидались, когда приходил совсем край. И ведь спасала! Но почему? Каков механизм чуда? Давайте разбираться.

Казанская икона Богородицы сопровождала верующего от рождения до последнего вздоха. Казанской благословляли роженицу и младенца. Именно этот образ преподносили крестившемуся после Таинства Крещения. И над кроваткой ребенка принято было вешать Казанскую - в защиту от духовных и физических недугов. Икону дарили молодоженам во время венчания: во охранение семьи. К Казанскому образу Божьей Матери обращались с молитвой, когда просили исцеления от болезней, Казанской молились, боясь внезапной смерти. Ее брали с собой в путешествия. Но главное - Казанская не раз спасала Россию в лихую годину. Образ так любили, что в церковном календаре ему посвящено целых два праздника. 21 июля ("Летняя Казанская"), когда мы вспоминаем "явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани", то есть чудесное обретение иконы в Казани, дело было в 1579 году. И 4 ноября ("Осенняя Казанская") - в память о том, как 4 ноября 1612 года войска народного ополчения, собранные Кузьмой Мининым, ведомые князем Дмитрием Пожарским и осененные чудотворным образом Казанской Божьей Матери, выбили польских захватчиков из Китай-города, что стало началом конца великой смуты. В то лихолетье государство было на волоске от гибели, а народ - от порабощения. И только чудо - невероятное и одновременно зримое - спасло страну, сохранило нацию.

Казанской молятся и в болезнях, и при общенародных бедствиях

Если мы внимательно посмотрим на историю страны, то увидим, что каждый раз накануне трагических периодов вражеских нашествий или смуты народ обретал - часто чудесным способом! - новый образ Богородицы. И Казанская здесь не исключение.

В 1579 году, после страшного пожара в Казани, девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Богородицу, которая указывала на место, где лежит Ее икона. Девочке, конечно, поверили не сразу, но потом все-таки начали рыть и на пепелище нашли образ удивительной красоты - по-видимому, лик Богородицы был спрятан в земле кем-то из христиан во время гонений. После обретения иконы начались чудеса, связанные с исцелениями больных, особенно слепых. В 1594-м священник Ермолай, ставший впоследствии знаменитым патриархом Гермогеном, сделал точное описание обстоятельств обретения иконы и произошедших исцелений.

"Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского". Василий Савинский, 1882 год. Фото: pravmir.ru

Но совсем особую роль "Спасительницы земли Русской" сыграла икона в страшный период смуты. "Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале XVII столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие - все угрожало неизбежной погибелью земле Русской", - писал в XIX веке Михаил Загоскин. Казалось, гибель страны и порабощение народа неизбежны: Москва занята поляками, по стране, раздираемой междоусобицами, бродят банды разбойников и мародеров. Предатели-бояре избирают на Московское царство польского королевича. Народ безмолвствует. Голод, разруха, эпидемии. Патриарх Гермоген томится в плену, но ему все-таки удается передать в Нижний Новгород воззвание, призывающее идти на Москву, унимать грабежи, стоять за братство и уповать на защиту Богородицы.

"Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими; какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу!" - взывает патриарх Гермоген (ноябрь 1609 года).

Нижегородцы откликаются на призыв, к ним присоединяются казанские дружины, которые и принесли с собой список нашей иконы князю Дмитрию Пожарскому, возглавившему ополчение. С этого момента перед иконой совершаются постоянные молебны, и, подкрепленные благодатной помощью свыше, укрепляемые молитвой, 22 октября 1612 года по старому стилю (4 ноября по новому) дружины народного ополчения берут штурмом Китай-город. Через четыре дня польский гарнизон в Кремле капитулирует.

С этих пор Казанская икона Божьей Матери стала особенно любима. В 1709 году, перед Полтавской битвой, Петр Великий со своим воинством молился перед ней о даровании победы. Известно, как почитал этот образ А.В. Суворов. О даровании победы перед святыней молились и в 1812 году, один такой молебен - при отбытии М.И. Кутузова в действующую армию - хорошо запомнился свидетелям события тем духовным подъемом единения, который испытали все. А в том же 1812 году, в праздник Казанской, русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять. Казанская спасала и в Великую Отечественную, причем спасала всех - и атеистов, и тех, кто по своей национальной принадлежности должен был бы верить уж никак не в Господа нашего Иисуса Христа...

Но каков механизм этого чуда? Ключ к пониманию того, почему образ спасал, являя поддержку в годину тревог, мы найдем в тексте молитвы к чудотворной иконе.

В молитве ясно и недвусмысленно дана связь между личным, между состоянием души человека, его греховностью и общим - тем, в каком обществе, в какой стране мы живем. Народные бедствия Церковь всегда воспринимала как наказание за грехи. Поэтому пост, покаяние и молитва считались непреложной подготовкой к любому бою. И если вчитаться в слова молитвы перед Казанским образом Божьей Матери, то мы увидим там прозрение потрясающей глубины.

Испрашивая у Богородицы общее, для всех - "да сохранит мирну страну нашу", молитва связывает это общее благоденствие с частным, с состоянием души каждого: "Избави же и всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений".

И тут - внимание! Это крайне важно! Смотрите, здесь испрашиваются у Богородицы не блага земные для молящегося, а "дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений". Вот она связь между покаянием - тем, что происходит в нашей душе, с нашей душой - и тем, что происходит в мире вокруг нас!

Бесспорно, прозрения подобного рода происходят именно в годины великих народных потрясений. Осознанная самою душою, эта связь, это единство нашего частного, личного и общего привело к формированию поведенческого алгоритма наших предков: собирая силы на решительный бой, они не просто молились, они постились, они каялись. И это становилось залогом их грядущих побед. В том числе и тех, что были осенены Казанским образом Божьей Матери.