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Пользователям назвали опасное Android-приложение, которое нужно удалить

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2021,  
14:31
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Более 150 тысяч пользователей Android из России, Украины, Казахстана и других стран стали жертвами вируса FakeAdBlocker, который заражает календари в Android и iOS.

Фото: ESET

В результате в календарях создаются спам-события, которые выглядят как рекламные баннеры с призывом скачать приложение или перейти по ссылке, предупреждениями о том, что устройство заражено, говорится в сообщении компании ESET.

Нажатие на такую рекламу в календаре может привести к подписке на дорогостоящие SMS-рассылки или подписки, загрузке вредоносных компонентов и так далее.

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Эксперты отмечают, что от вируса можно избавиться, найдя его в списке установленных приложений. Вредоносная программа не имеет значка и названия, поэтому ее легко удалить стандартными средствами.