Пользователям назвали опасное Android-приложение, которое нужно удалить

Более 150 тысяч пользователей Android из России, Украины, Казахстана и других стран стали жертвами вируса FakeAdBlocker, который заражает календари в Android и iOS.

Фото: ESET

В результате в календарях создаются спам-события, которые выглядят как рекламные баннеры с призывом скачать приложение или перейти по ссылке, предупреждениями о том, что устройство заражено, говорится в сообщении компании ESET.

Нажатие на такую рекламу в календаре может привести к подписке на дорогостоящие SMS-рассылки или подписки, загрузке вредоносных компонентов и так далее.

Эксперты отмечают, что от вируса можно избавиться, найдя его в списке установленных приложений. Вредоносная программа не имеет значка и названия, поэтому ее легко удалить стандартными средствами.