Государственная служба занятости теперь будет подбирать работу соискателю в любом регионе, в котором он сам захочет. Выбор работы в целом стал больше.

С 1 июля 2021 года портал "Работа в России" официально признан единой цифровой платформой для центров занятости, благодаря чему у них появился доступ к общей базе вакансий по всей стране; большинство услуг они теперь смогут предоставлять в электронном виде.

Закон также вносит изменения в порядок трудоустройства граждан с инвалидностью. Он обязывает работодателей с 1 марта следующего года не просто квотировать рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а трудоустраивать их. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.