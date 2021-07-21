Банкам теперь запрещается заранее проставлять в заявлении на кредит отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг.

Теперь, чтобы потребитель согласился на такую услугу, ему нужно явно выразить согласие, то есть самому проставить эту галочку. Этот закон, как и одновременно подписанный закон о "сквозном периоде" охлаждения, направлен против навязывания к кредиту платных опций.

Чаще всего банки продолжают навязывать заемщикам страхование жизни и здоровья, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик. При этом в большинстве банков есть довольно объемный перечень изъятий - то есть случаев, когда заемщик всерьез заболевает или даже умирает, но страховая компания не должна ничего выплачивать, потому что самые распространенные заболевания изъяты из условий договора.

Сама по себе страховка к кредиту - очень важный инструмент защиты заемщика от возможных проблем, важно выбирать ее самостоятельно и очень тщательно.