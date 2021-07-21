Представляем уникальное исследование о будущем Союзного государства

Вячеслав, доклад носит не совсем обычное название "Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы". То есть вы, эксперты, предприняли попытку оценить достижения Союзного государства для обычного гражданина, чего до этого никто не делал. В чем еще новизна исследования?
Вячеслав Сутырин: Во-первых, в том, что эксперты обобщили большой массив информации, и им удалось выйти на оценки реальных объемов сотрудничества России и Беларуси. Так, по оценкам экономистов, до 50% ВВП Беларуси формируется за счет кооперации с Россией. В случае выхода из Союзного государства половина этого объема теряется одномоментно. Это очень конкретные, осязаемые вещи. И это сотни тысяч, если не миллионы, рабочих мест. С другой стороны, больше шести миллионов турпоездок в год совершается из России в Беларусь. Более 700 тысяч граждан Беларуси живут в России, большинство из них работает. Это те связи, человеческие и экономические, которые соединяют нас. Все их выявить и обобщить - в этом и есть новый важный вклад этой работы.
Также новизна заключается в попытке системного подхода, разностороннего анализа. Мы далеко не всегда отдаем себе отчет, как многогранно сотрудничество России и Беларуси. Поэтому доклад построен по 10 разделам, каждый из которых затрагивает одну из актуальных сфер.
В-третьих, эксперты пришли к выводу, что в сферах экономических наше взаимодействие воспринимается людьми как более эффективное, нежели интеграция в гуманитарной и социальной.
В авторском коллективе значатся 16 белорусских и российских экспертов. Почему пригласили именно их?
Вячеслав Сутырин: Мы пригласили исследователей, которые серьезно занимаются научной деятельностью. Это известные ученые, ведущие специалисты в своих сферах. Среди них есть люди, которые имеют богатый опыт дипломатической работы, госслужбы. Мы стремились к работе на паритетной основе, поэтому у нас было по 8 экспертов из России и Беларуси. Мы хотели, чтобы авторский коллектив был достаточно большим, чтобы было много идей, широкая репрезентативность взглядов.
В докладе много социологии. Трудно ли было опрашивать граждан о достижениях и проблемах Союзного государства?
Вячеслав Сутырин: Мы признательны белорусским коллегам за то, что они провели эти опросы. Данные были собраны на всей территории Беларуси. Сложно ли было? С одной стороны, узнаваемость Союзного государства, особенно в молодежной среде, недостаточна, с другой, в целом люди охотно беседуют. Они активно делились суждениями по поводу союза России и Беларуси. Большинство относится благосклонно, положительно воспринимает идею дальнейшей интеграции. Спектр тем был очень широкий, мы дали в доклад только ключевые.
Серьезного внимания заслуживает работа с молодежью: как мы видим по соцопросам, почти по всем пунктам у молодежи восприятие менее позитивное и оптимистичное, чем у старших поколений.
В вашем докладе есть весьма смелые рекомендации. К примеру, рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего гражданство каждой из стран (ID-карта). Как это может выглядеть на деле?
Вячеслав Сутырин: Для того чтобы люди в Союзном государстве имели возможности для реализации своего потенциала, важно решить задачу выхода на союзное гражданство. Оно не отрицает национальное и не противоречит ему. Это конструкция поверх границ, которая объединила бы людей, и они могли бы ощущать себя гражданами целостной цивилизации, которая называется Союзное государство. Свободно жить, работать, учиться на нашей общей территории. Эту целостность нужно сохранить и в цифровую эпоху. Вопрос качества и доступности госуслуг, которые сейчас уходят в цифровую область, напрямую связан с вопросом о свободе передвижения и свободе деятельности, быстроты решения вопросов трудоустройства, доступа к медицинской помощи, оформления страховых полисов и т.д.
Это конкретные задачи и проблемы людей. И сейчас, когда идет цифровизация госуслуг, вопрос гражданства становится еще более острым. Введение ID-карты могло бы снять цифровые барьеры и разделение на "иностранец-не иностранец". Помогло бы выйти на особую модель сотрудничества, создать единое электронное правительство, которое оказывало бы цифровые госуслуги. Это колоссально облегчит жизнь сотен тысяч, а если мы говорим о трудовой миграции и турпотоке, то и миллионов наших людей.
Весомая часть исследования посвящена различным аспектам экономического взаимодействия в рамках Союзного государства. Предлагается даже рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕАЭС. То есть это реально сделать?
Вячеслав Сутырин: Один из существенных рисков секторальных санкций, принятых против Беларуси, - то, что они могут нанести удар по кооперационным цепочкам и расчетам между Россией и Беларусью. В связи с этим актуален вопрос о безналичной системе расчетов и в целом о такой электронной валюте, которая позволила бы нам снизить риски транзакций, особенно транзакций в долларах.
Но есть еще и другой стратегический фактор. Важно не допустить размывания общего экономического пространства за счет различных цифровых стандартов. В том числе различных систем регулирования, включая и криптовалюты. Потому что это может создать очень серьезные разделительные линии внутри Союзного государства.
Вячеслав, целый раздел доклада посвящен науке и образованию. Например, предлагается запустить пилотную программу академической мобильности для студентов Союзного государства, синхронизировать льготы при поступлении в вузы для медалистов. Как думаете, насколько это осуществимо?
Вячеслав Сутырин: Все эти задачи осуществимы. Другое дело, что здесь далеко не все развивается так быстро, как хотелось бы. Что сдерживает? Вероятно, есть определенное недоверие, сомнения, что, если полностью унифицировать эту сферу, это может привести, например, к вымыванию талантливых кадров. Но, если мы создаем общее экономическое пространство, приводим нашу правовую базу, подходы в госуправлении к общему знаменателю, в соответствие с реалиями экономической жизни, то надо и здесь договариваться и прийти к выводу, что вопрос этой конкуренции за молодежь теряет актуальность. Потому что молодежь перемещается в рамках нашего общего пространства, где мы не проводим границ. И это принципиальное видение, перспектива, на которую важно выйти. Тем более сегодня вымывание молодых талантов ведь происходит просто вообще за рамки нашего общего пространства.
А во-вторых, здесь еще может быть много дополнительных инструментов, например, программы обменов, которые включают обязательства со стороны студента поработать сколько-то лет в отрасли, в которой он получил образование за счет гранта, поработать в союзных программах. Это мировая практика и она, конечно же, может быть использована и в рамках сотрудничества наших стран.
Кому напрямую адресовано ваше исследование?
Вячеслав Сутырин: Экспертному сообществу, органам госвласти и парламентариям наших стран. И, конечно, гражданам наших стран. Если мы посмотрим на то внешнее давление, с которым столкнулось Союзное государство и сама идея единства, союзности России и Беларуси, то удары наносятся в первую очередь по слабым местам - в гуманитарной, культурной, информационной, образовательной сферах. Над этим и нужно работать.
Требуется единый экзамен для поступления в вузы двух стран
С 2021 г. белорусские абитуриенты могут поступать в российские вузы по результатам Центрального тестирования (ЦТ). Число белорусских студентов, обучающихся в России, с 2013 г. снизилось в 2 раза - до 10,5 тыс. в 2020 г. (из них 3,5 тыс. обучаются бесплатно, 5,5 тыс. - заочно). Для примера, из Казахстана в России обучается 61 тыс. студентов, из Кыргызстана - 7,5 тыс. Число российских студентов в Беларуси за данный период практически не изменилось - около 1,5 тыс. За 2013-2020 гг. число белорусских студентов в Польше возросло в 2,5 раза - до 7,5 тыс. В России обучается 239 аспирантов и докторантов из Беларуси, из Казахстана - 1,5 тыс., из Кыргызстана - 500.
...Один из инструментов расширения взаимодействия в сфере образования - российские квоты для иностранных студентов на бесплатное обучение. Для белорусских студентов в 2015 г. выделялась лишь 91 квота, в 2020 г. - 240 квот, в 2021-м - 700. Для сравнения, Казахстан получает 758 квот, Киргизия - 407 квот. Увеличение квот важно, но само по себе не решает проблему.
Среди белорусской молодежи желающих учиться в США (21%) в 2 раза больше, чем в России (10%). Для сравнения, в России ориентированы на обучение в США 8% . Вместе с тем среди белорусской молодежи высок интерес к проектам с Россией в сфере обмена студенческими группами (46%), стажировок молодых ученых (45%) и совместных научных исследований (42%).
Из рекомендаций экспертов:
- Запустить пилотную программу академической мобильности для студентов Союзного государства на стипендиальной основе (покрывает проживание, проезд и текущие расходы). Обеспечить прием заявок через цифровую платформу от студентов на обучение от одного до двух семестров в вузе второй стороны. Создать сообщество выпускников программы, предлагая им стажировки на базе ведущих предприятий двух стран. Затем программа может быть выведена на уровень ЕАЭС.
- Развернуть пункты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ЦТ в областях Беларуси и приграничных регионах России. Выйти на взаимное признание результатов ЕГЭ и ЦТ, а в перспективе - на унифицированный экзамен для поступления в вузы двух стран.
- Организовать работу на системной основе совместных университетских сетевых структур, имея в виду роль университетов как центров развития общестранового, регионального и муниципального значения.
- Предоставить возможность поступления вне конкурса в вузы двух стран победителям международных и национальных олимпиад для школьников, а также синхронизировать льготы при поступлении для медалистов.
- С привлечением академических историков двух стран разработать общий историко-культурный стандарт, содержащий принципиальные оценки исторических событий и подходы к преподаванию истории ("Единый учебник истории").
- Запустить программу для стажировок молодых ученых в системе академий наук двух стран с обеспечением жильем в общежитиях на льготных условиях.
Нужна программа интеграции в сфере электронного правительства
Среди ключевых результатов можно отметить: запуск электронной системы прослеживаемости товаров позволил сторонам обмениваться информацией о происхождении продукции, пресекать поставки санкционных товаров, минимизировать количество ограничений для белорусских предприятий. Указанные меры обеспечивают устойчивые позиции белорусских поставщиков на российском рынке. По данным Россельхознадзора, доля контрафактных продуктов питания на российском рынке снизилась на 90%.
В рамках работы по отмене роуминга в Союзном государстве операторы связи России и Беларуси с 1 ноября 2020 г. в тестовом режиме снизили тариф в роуминге с 0,3 до 0,015 долл. за минуту. Это позволило значительно сократить стоимость связи для абонентов двух стран .
Рекомендации экспертов:
- обеспечить координацию процессов цифровой трансформации экономики в рамках Союзного государства, включая масштабирование "историй успеха" на уровне предприятий и организаций Беларуси и России;
- разработать программу интеграции в сфере электронного правительства в целях упрощения документооборота и соблюдения прав граждан Союзного государства в сфере доступа к государственным услугам;
- развернуть систему оказания электронных государственных услуг в Беларуси с опорой на российский опыт многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) "Мои документы" в режиме одного окна;
- разработать совместную систему защиты критической (в первую очередь информационной и энергетической) инфраструктуры на фоне роста международной киберпреступности и актуальных угроз использования кибератак для дестабилизации ситуации в Беларуси;
- углубить интеграцию информационных систем с целью взаимного отслеживания перемещения продукции внутри страны и мониторинга результатов лабораторных исследований, в первую очередь электронных сертификатов в ветеринарии и фитосанитарии;
- выработать единые стандарты комплектования государственных структур оборудованием и программным обеспечением отечественного производства с целью снижения зависимости от иностранных программных средств и обеспечения информационной безопасности, особенно в государственных ведомствах, обменивающихся информацией, в том числе в правоохранительной сфере;
- запустить цифровую платформу для поиска партнеров для малого и среднего бизнеса;
- рассмотреть вопрос о создании союзного домена первого (верхнего) уровня в рамках Союзного государства.
Нужно создать механизм софинансирования на грантовой основе приграничных проектов Союзного государства
На Москву и Московскую область приходится 42% белорусского экспорта в Россию (5,9 млрд долл.). Значительную выгоду приносит торговля Беларуси с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (1,2 млрд долл., 7%), а также с Татарстаном (304 млн долл., 2%). По данным Посольства Беларуси, положительная динамика экспорта зафиксирована в торговле с 49 регионами России, отрицательная - с 28.
Приграничные регионы двух стран имеют потенциал для расширения торговых связей. В топ-5 российских регионов - импортеров белорусской продукции входят две приграничные области: Смоленская (1 млрд долл., 7% экспорта) и Брянская (417 млн долл., 3%). Доля третьего приграничного региона - Псковской области - составляет 0,2% от общего объема белорусского экспорта (51 млн долл.). Динамично развивается сотрудничество с Крымом (белорусские товары занимают 2-е место во внешнеторговом обороте Крыма, составляя 22%), несмотря на препятствия: отсутствие официального признания со стороны Беларуси и прямого авиа- и железнодорожного сообщения. Крым поставляет в Беларусь химическую продукцию, железнодорожное оборудование, продовольствие. Беларусь экспортирует в Крым продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и продукцию машиностроения. В Крыму действует санаторий "Беларусь", принадлежащий Республике Беларусь, который не был национализирован в 2014-2015 годах, на него не распространился запрет иностранным юридическим лицам владеть недвижимостью в Ялте.
Основными инструментами развития межрегионального сотрудничества двух стран выступают взаимные визиты региональных делегаций, создание двусторонних рабочих групп и деловых советов, заключение межрегиональных соглашений, участие в ярмарках, выставках и форумах. Центральной площадкой с 2014 года выступает Форум регионов, организуемый верхними палатами парламентов двух стран, - за 7 лет подписано соглашений на 2,7 млрд долл.
Рекомендации экспертов:
- Запустить прямое авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Крымом в целях развития туризма (особенно оздоровительного отдыха детей в здравницах Крыма и Беларуси), создать взаимные торговые представительства.
- Уделить приоритетное внимание развитию сотрудничества в приграничных регионах, потенциал которого в полной мере не реализован. Создать программу "Союзные регионы" для приграничных областей с целью укрепления их связанности, развития общей инфраструктуры, транспортного сообщения, совместных предприятий, общественных проектов.
- Организовать на системной основе обмен передовыми практиками в сфере функционирования региональных инновационных систем.
- Создать механизм координации ("увязки") стратегий развития регионов двух стран. Предусмотреть возможность поддержки инициатив регионального бизнеса, организаций науки, образования и общественного сектора.
- Создать механизм совместного финансирования на прозрачной грантовой основе приграничных проектов Союзного государства с четкими целями, сроками и критериями успешности. Сегодня спектр инструментов регионального взаимодействия ограничивается преимущественно точечными контактами.
Электронная валюта может стать переходным этапом к введению единой валюты Союзного государства
Инвестиции из России в реальный сектор экономики Беларуси (без банков) в 2020 г. составили 3,5 млрд долл. (41% от общего объема инвестиций в республику). Инвестиции из Беларуси в Россию составили 3,2 млрд долл. (66% от общего объема). 25% активов банковского сектора Республики Беларусь обеспечены российским капиталом.
По данным Минфина Беларуси, в 2021 г. на Россию приходится 57% внешнего госдолга республики (10,7 млрд долл.), на Китай - 17% (3,2 млрд долл.), на западных кредиторов - 15% (2,9 млрд долл.). В кризисном 2020 г. кредитная поддержка России способствовала сохранению в Беларуси социально-экономической стабильности на фоне снижения поступлений от основных кредиторов. В 2020 г. привлечены внешние государственные займы на сумму 3,1 млрд долл. (в 2019 г. - 1,6 млрд долл.), в том числе от размещения облигаций на внешних финансовых рынках - 1,4 млрд долл. Кредиторами выступили правительство РФ, банки России и ЕФСР - 1,5 млрд долл. (в 2019 г. - 0,7 млрд долл.), Экспортно-импортный банк Китая - 0,1 млрд долл. (в 2019 г. - 0,6 млрд долл.), европейские банки - 0,1 млрд долл.
Рекомендации экспертов:
- поступательно усиливать государственный контроль над финансовой сферой и запустить внутриевразийский инвестиционный цикл для восстановления промышленного потенциала региона и предотвращения финансовой дестабилизации;
- выработать единые подходы к цифровым финансовым коммуникациям и криптовалютам. Создать единую законодательную базу в рамках Союзного государства по регулированию криптовалют. Не допустить возникновения конкурирующих виртуальных криптовалютных проектов в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Рассогласованность действий в данной сфере может привести к глубоким финансовым противоречиям и распаду общего финансового пространства;
- ускорить подключение белорусских организаций к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС - аналог сервиса международных расчетов SWIFT) и расширить использование системы в расчетах банков, что особенно актуально в свете западных санкций и давления США на международную финансовую систему;
- внедрить единую систему безналичных операций и расчетов (на основе системы безналичных платежей "Мир"). Установить "минимальный стандарт платежной безопасности". Рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕАЭС;
- вместе с партнерами ЕАЭС, БРИКС и ШОС проработать вопросы формирования общего информационного пространства, создавать рейтинговые и другие агентства, договариваться об общей наднациональной цифровой валюте и криптовалюте.