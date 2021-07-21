Представляем уникальное исследование о будущем Союзного государства

Вячеслав, доклад носит не совсем обычное название "Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы". То есть вы, эксперты, предприняли попытку оценить достижения Союзного государства для обычного гражданина, чего до этого никто не делал. В чем еще новизна исследования?

Вячеслав Сутырин: Во-первых, в том, что эксперты обобщили большой массив информации, и им удалось выйти на оценки реальных объемов сотрудничества России и Беларуси. Так, по оценкам экономистов, до 50% ВВП Беларуси формируется за счет кооперации с Россией. В случае выхода из Союзного государства половина этого объема теряется одномоментно. Это очень конкретные, осязаемые вещи. И это сотни тысяч, если не миллионы, рабочих мест. С другой стороны, больше шести миллионов турпоездок в год совершается из России в Беларусь. Более 700 тысяч граждан Беларуси живут в России, большинство из них работает. Это те связи, человеческие и экономические, которые соединяют нас. Все их выявить и обобщить - в этом и есть новый важный вклад этой работы.

Доклад построен по десяти разделам, каждый из которых затрагивает одну из актуальных сфер интеграция

Также новизна заключается в попытке системного подхода, разностороннего анализа. Мы далеко не всегда отдаем себе отчет, как многогранно сотрудничество России и Беларуси. Поэтому доклад построен по 10 разделам, каждый из которых затрагивает одну из актуальных сфер.

В-третьих, эксперты пришли к выводу, что в сферах экономических наше взаимодействие воспринимается людьми как более эффективное, нежели интеграция в гуманитарной и социальной.

В авторском коллективе значатся 16 белорусских и российских экспертов. Почему пригласили именно их?

Вячеслав Сутырин: Мы пригласили исследователей, которые серьезно занимаются научной деятельностью. Это известные ученые, ведущие специалисты в своих сферах. Среди них есть люди, которые имеют богатый опыт дипломатической работы, госслужбы. Мы стремились к работе на паритетной основе, поэтому у нас было по 8 экспертов из России и Беларуси. Мы хотели, чтобы авторский коллектив был достаточно большим, чтобы было много идей, широкая репрезентативность взглядов.

В докладе много социологии. Трудно ли было опрашивать граждан о достижениях и проблемах Союзного государства?

Вячеслав Сутырин: Мы признательны белорусским коллегам за то, что они провели эти опросы. Данные были собраны на всей территории Беларуси. Сложно ли было? С одной стороны, узнаваемость Союзного государства, особенно в молодежной среде, недостаточна, с другой, в целом люди охотно беседуют. Они активно делились суждениями по поводу союза России и Беларуси. Большинство относится благосклонно, положительно воспринимает идею дальнейшей интеграции. Спектр тем был очень широкий, мы дали в доклад только ключевые.

Серьезного внимания заслуживает работа с молодежью: как мы видим по соцопросам, почти по всем пунктам у молодежи восприятие менее позитивное и оптимистичное, чем у старших поколений.

В вашем докладе есть весьма смелые рекомендации. К примеру, рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего гражданство каждой из стран (ID-карта). Как это может выглядеть на деле?

Вячеслав Сутырин: Для того чтобы люди в Союзном государстве имели возможности для реализации своего потенциала, важно решить задачу выхода на союзное гражданство. Оно не отрицает национальное и не противоречит ему. Это конструкция поверх границ, которая объединила бы людей, и они могли бы ощущать себя гражданами целостной цивилизации, которая называется Союзное государство. Свободно жить, работать, учиться на нашей общей территории. Эту целостность нужно сохранить и в цифровую эпоху. Вопрос качества и доступности госуслуг, которые сейчас уходят в цифровую область, напрямую связан с вопросом о свободе передвижения и свободе деятельности, быстроты решения вопросов трудоустройства, доступа к медицинской помощи, оформления страховых полисов и т.д.

Это конкретные задачи и проблемы людей. И сейчас, когда идет цифровизация госуслуг, вопрос гражданства становится еще более острым. Введение ID-карты могло бы снять цифровые барьеры и разделение на "иностранец-не иностранец". Помогло бы выйти на особую модель сотрудничества, создать единое электронное правительство, которое оказывало бы цифровые госуслуги. Это колоссально облегчит жизнь сотен тысяч, а если мы говорим о трудовой миграции и турпотоке, то и миллионов наших людей.

Весомая часть исследования посвящена различным аспектам экономического взаимодействия в рамках Союзного государства. Предлагается даже рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕАЭС. То есть это реально сделать?

Вячеслав Сутырин: Один из существенных рисков секторальных санкций, принятых против Беларуси, - то, что они могут нанести удар по кооперационным цепочкам и расчетам между Россией и Беларусью. В связи с этим актуален вопрос о безналичной системе расчетов и в целом о такой электронной валюте, которая позволила бы нам снизить риски транзакций, особенно транзакций в долларах.

Но есть еще и другой стратегический фактор. Важно не допустить размывания общего экономического пространства за счет различных цифровых стандартов. В том числе различных систем регулирования, включая и криптовалюты. Потому что это может создать очень серьезные разделительные линии внутри Союзного государства.

Союзное государство и сама идея единства и союзности столкнулись с грубым давлением извне

Вячеслав, целый раздел доклада посвящен науке и образованию. Например, предлагается запустить пилотную программу академической мобильности для студентов Союзного государства, синхронизировать льготы при поступлении в вузы для медалистов. Как думаете, насколько это осуществимо?

Вячеслав Сутырин: Все эти задачи осуществимы. Другое дело, что здесь далеко не все развивается так быстро, как хотелось бы. Что сдерживает? Вероятно, есть определенное недоверие, сомнения, что, если полностью унифицировать эту сферу, это может привести, например, к вымыванию талантливых кадров. Но, если мы создаем общее экономическое пространство, приводим нашу правовую базу, подходы в госуправлении к общему знаменателю, в соответствие с реалиями экономической жизни, то надо и здесь договариваться и прийти к выводу, что вопрос этой конкуренции за молодежь теряет актуальность. Потому что молодежь перемещается в рамках нашего общего пространства, где мы не проводим границ. И это принципиальное видение, перспектива, на которую важно выйти. Тем более сегодня вымывание молодых талантов ведь происходит просто вообще за рамки нашего общего пространства.

А во-вторых, здесь еще может быть много дополнительных инструментов, например, программы обменов, которые включают обязательства со стороны студента поработать сколько-то лет в отрасли, в которой он получил образование за счет гранта, поработать в союзных программах. Это мировая практика и она, конечно же, может быть использована и в рамках сотрудничества наших стран.

Кому напрямую адресовано ваше исследование?

Вячеслав Сутырин: Экспертному сообществу, органам госвласти и парламентариям наших стран. И, конечно, гражданам наших стран. Если мы посмотрим на то внешнее давление, с которым столкнулось Союзное государство и сама идея единства, союзности России и Беларуси, то удары наносятся в первую очередь по слабым местам - в гуманитарной, культурной, информационной, образовательной сферах. Над этим и нужно работать.