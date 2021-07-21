Президент Литвы подписал документ, ограничивающий права мигрантов

Судя по документу, он лишает просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Кроме того, сокращены и сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации.
Кстати, правозащитные организации, констатируют местные аналитики, заявили, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека. Юристами уже высказывались замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции из-за необеспеченного права на апелляцию в случае отрицательного решения о предоставлении убежища.
Между тем конфликтные ситуации вокруг нелегальной миграции в Литве становятся все более частыми и напряженными. В небольшом курортном городке Игналина в ста километрах от Вильнюса, где поселили 50 мигрантов, уже произошли беспорядки, и властям потребовалось устанавливать дополнительные заборы, сообщил глава районной администрации Юстас Расикас, сообщает агентство Delfi.