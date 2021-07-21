При переезде в другой регион россиянам могут начать платить

В ведомстве отмечают, что поправки в закон позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности (как в пределах одного региона, так на территории другого региона). "Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности", - уточняют в Минтруде.

Сейчас безработным россиянам при переезде в другую местность оказывается финансовая поддержка. Эта помощь включает в себя оплату стоимости проезда и суточные расходы, а также аренду жилья при переезде или провоз имущества и выплату единовременного пособия при переселении. Ее размер устанавливают региональные власти.

В случае утверждения закона регионами будут выделены дополнительные средства на выплату суточных, а также единовременного пособия тем гражданам, кто не смог найти работу в своем регионе.

Проектом закона также изменяется механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Упрощается порядок согласования указанных программ. Работодатели могут выступить участниками софинансирования привлечения работников в рамках региональных программ.