Продолжительность жизни нацменьшинств в США сократилась на три года

Ожидаемая продолжительность жизни в США упала на полтора года, что является самым большим годовым сокращением со времен Второй мировой войны, заявили в среду официальные лица здравоохранения. Спад как для чернокожих, так и для латиноамериканцев был еще хуже: продолжительность жизни этих национальных меньшинств снизилась на три года.

Это сокращение, заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (СDC), в основном связано с пандемией COVID-19, на которую, по словам представителей здравоохранения, приходится почти 74 процента общего снижения продолжительности жизни. В прошлом году умерло более 3,3 миллиона американцев, что намного больше, чем за любой другой год в истории США, причем на COVID-19 приходится около 11 процентов этих смертей, отмечает Associated Press.

По словам Марка Хейворда, профессора социологии Техасского университета, изучающего изменения смертности в США, это резкое падение можно охарактеризовать как "катастрофическое". Преждевременные летальные исходы, кроме COVID-19, также сыграли свою роль в этом. Передозировка наркотиков снижает продолжительность жизни, особенно среди белых. По словам Элизабет Ариас, ведущего автора отчета, рост числа убийств был небольшой, но важной причиной сокращения продолжительности жизни чернокожих американцев.

По словам экспертов, чернокожих и латиноамериканцев коснулись и другие проблемы, в том числе отсутствие доступа к качественному медицинскому обслуживанию, более тесные условия жизни и большая доля населения, занимающая низкооплачиваемую работу, которая требует, чтобы они продолжали трудиться в самый разгар пандемии.

Ожидаемая продолжительность жизни - это оценка среднего количества лет, в течение которого ребенок, рожденный в данном году, может прожить. Это важный статистический срез состояния здоровья страны, на который могут влиять как устойчивые тенденции, такие как ожирение, так и более временные угрозы, такие, как пандемии или войны.

На протяжении десятилетий средняя продолжительность жизни в США росла. Но эта тенденция застопорилась в 2015 году на несколько лет, прежде чем достичь 78 лет 10 месяцев в 2019 году. В прошлом году, по данным CDC, она упала примерно до 77 лет и 4 месяцев. В новом отчете CDC также отмечается, что у испаноязычных американцев продолжительность жизни выше, чем у белых или чернокожих американцев, но в 2020 году у них был самый большой спад. Трехлетнее падение было самым большим с тех пор, как CDC начал отслеживать продолжительность жизни латиноамериканцев 15 лет назад. Средняя продолжительность жизни чернокожих снизилась почти на три года, до 71 года 10 месяцев. Он не был таким низким с 2000 года. - Ожидаемая продолжительность жизни белых упала примерно на 14 месяцев до 77 лет 7 месяцев. Это была самая низкая продолжительность жизни для этой категории населения с 2002 года. Роль COVID-19 варьировалась в зависимости от расы и этнической принадлежности. Коронавирус стал причиной 90-процентного снижения продолжительности жизни среди латиноамериканцев, 68 процентов среди белых и 59 процентов среди чернокожих американцев.