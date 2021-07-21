Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал журналистам о том, какие меры примет государство для развития молодежных лабораторий: "В Год науки и технологий фраза "Дорогу - молодым" перестает быть просто лозунгом. Это еще раз подтверждает новый сбор заявок, который проводит Минобранауки. Речь идет о создании новых лабораторий под руководством молодых, перспективных исследователей".

Александр Мажуга отметил ключевые особенности нынешнего отбора. Во-первых, ежегодное федеральное финансирование молодежных лабораторий в вузах страны на 2021-2023 годы составит 1,8 млрд рублей, поэтому каждая самостоятельная лаборатория может рассчитывать на грант в 15-18 млн рублей ежегодно. Во-вторых, возраст руководителей таких лабораторий не должен быть более 39 лет, такое же правило действует для не менее 60% исследователей в этих командах.

"Еще одна особенность отбора 2021 года состоит в том, что молодежные лаборатории будут создаваться в организациях-участниках научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ)", - добавил профессор. С этой целью в каждой заявке на открытие новой тематики научных исследований есть пункты, которые связывают научные направления лабораторий с программами деятельности НОЦ и их технологическими проектами. Одновременно каждая заявка должна предусматривать открытие новой молодежной лаборатории именно на территориях, где созданы такие центры.

Уже известно о планах по созданию около 120 новых молодежных лабораторий. Меры поддержки рассчитаны на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта "Наука и университеты".