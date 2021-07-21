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Рубрика: Общество

Программы вузов-кандидатов в "Приоритет 2030" оценит РАН

Текст: Мария Агранович
Продолжается прием заявок от вузов на участие в программе "Приоритет 2030". Последний день - 6 августа. Программы развития университетов проходят экспертизу Российской академии науки.

Кто входит в совет экспертов? Как проходит экспертиза? Что важно учесть при формировании заявки? Обо все этом вузам рассказали на вебинаре, организованном минобрнауки.
Будущее страны - в руках сегодняшних детей

- Корпус экспертов РАН - это национальный корпус Российской Федерации, куда входят не только специалисты Академии наук, но и ведущие ученые из самых разных институтов, ведущих университетов, крупных компаний, - рассказал вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. - Как их отбирают? Значение имеет признание ученого в научном сообществе, руководство в своей деятельности научной этикой, определенный индекс Хирша, опыт руководства докторантами, кандидатами наук, крупными учебными программами, научный уровень эксперта - не ниже доктора наук.

Что будут оценивать в программах развития вузов в первую очередь? По словам Адрианова, это научное содержание, интеграция и подготовка кадров для высокотехнологичной промышленности и науки.

После рассмотрения материалов на экспертной площадке РАН будет выводиться интегральная экспертная оценка каждой заявки. Далее все материалы направят в Совет по поддержке программ развития вузов.

Такая многоуровневая экспертная оценка позволит вузу усилить работу в формате "большого университета", считает проректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Василий Саввинов.

- Наша программа предполагает развитие СВФУ в формате "большого университета" - консорциума образовательных и научных организаций, институтов развития, предприятий реального сектора Северо-Востока России. Это позволит учесть многолетний опыт организации совместных комплексных исследований и полностью задействовать и научный, и образовательный потенциал макрорегиона, - прокомментировал Саввинов.

Фото: Валерий Бушухин / ИТАР-ТАСС
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По словам проректора по науке и инновациям Чеченского госуниверситета им. А.А. Кадырова Магомеда Нахаева, повышение качества жизни населения СКФО и Чеченской Республики напрямую зависит от того, каким завтра будет высшее образование и на какой уровень выйдет прикладная наука вуза.

- Экспертная оценка проекта развития вуза Российской академией наук позволит получить на выходе именно те программы и стратегии, которые будут эффективны и приведут к реальному улучшению качества образования и в целом жизни, - убежден Нахаев. - Сейчас система высшего образования в рамках программы "Приоритет 2030" проживает уникальную трансформацию: гранты нацелены на конкретный измеримый результат, а направления, заявленные в программах, - узкие профессиональные, порой не имеющие аналогов в других субъектах и вузах. Например, в таких вопросах, как внедрение новых агробиотехнологий для регенеративного карбонового земледелия, позиция научного сообщества - определяющая.

Общество Наука Правительство Минобрнауки

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