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21.07.2021 01:03
Рубрика: В мире

Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома

Текст: Константин Волков
У многих сотрудников Белого дома, ранее вакцинированных, был выявлен коронавирус. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, сообщает новостной портал Axios.

В частности, вирус обнаружен у одного из сотрудников команды президента США Джозефа Байдена и у помощника спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Оба этих человека, ранее вакцинированные, посетили один и тот же прием на прошлой неделе, теперь у обоих выявлены "мягкие симптомы коронавируса".

Фото: AP Photo/John Minchillo
В США 83 процентов случаев заражения составил дельта-вариант

Ранее выяснилось, что коронавирусом заразились шесть членов делегации Демократической партии из Техаса, все они были вакцинированы. Все шестеро чувствуют себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно или с легкими симптомами.

По данным Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC) США, всего в стране госпитализированы с коронавирусом около 3700 вакцинированных.

Всего же, по данным CDC, в США сейчас на фоне распространения "дельта-штамма" фиксируется в среднем около 26 тысяч новых случаев в день - это на 70 процентов больше, чем на предыдущей неделе. Количество госпитализаций увеличилось на 36 процентов, а число смертей - на 26 процентов, в среднем до 211 в день.

При этом более 97 процентов пациентов, госпитализированных в настоящее время с тяжелыми случаями коронавируса, не были вакцинированы. При этом большинство случаев заболевания отмечается в штатах с самым низким уровнем вакцинации - Арканзасе, Луизиане, Миссури, Неваде и Флориде.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Европа перешагнула рубеж в 50 миллионов инфицированных коронавирусом

Глава CDC Рошель Валенски уже назвала нынешнюю вспышку "пандемией непривитых".

Американский телеканал CBC News недавно провел опрос, в ходе которого выяснилось, что в США среди непривитых с июня этого года наблюдается заметный рост числа тех, кто в качестве причины отказа от вакцинации ссылается на недоверие науке и правительству, а также беспокойство по поводу побочных эффектов.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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