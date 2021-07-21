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21.07.2021 18:38
Рубрика: Экономика

Путин: ФАС должна активнее мониторить ситуацию в торговых сетях

Текст: Дмитрий Гончарук

Федеральной антимонопольной службе необходимо активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях, а главы регионов должны расширять доступ аграриев к точкам продажи, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Абрамченко предложила вдвое увеличить число овощных ярмарок

Глава государства поинтересовался у вице-премьера Виктории Абрамченко, как у нее налажен контакт с Федеральной антимонопольной службой по вопросу цен на овощи. "Нормальный контакт, коллеги работают, следят за товаропроводящей цепочкой", - ответила чиновник.

"Нужно, чтобы они активнее мониторили ситуацию в торговых сетях", - сказал президент. Он добавил, что руководители регионов и минпромторг должны активно подключиться к этой работе.

"Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест. Создавать их нужно, называть ярмарками, как угодно, но активнее работать", - подчеркнул Путин.

Экономика Товары и цены Правительство Вице-премьеры Президент Правительство ФАС Цены на продукты

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