Путин и кабмин обсудили ситуацию с пожарами, вакцинацию, цены на продукты

Президент Владимир Путин собрал в среду совещание с членами правительства, чтобы поговорить о некоторых во всех смыслах горячих вопросах, требующих согласованных решений. Речь зашла о лесных пожарах, борьбе с COVID-19 и поддержке малого бизнеса в условиях соответствующих ограничений, а также ценах на продовольствие и выплатах на школьников.

Найти силы и средства против лесных пожаров

"Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары", - считает президент. С неблагоприятной погодой столкнулись почти все регионы, страдают люди. В ряде субъектов Федерации смогли быстро отреагировать на начало пожаров и большинство возгораний ликвидировать, но не везде это удалось, в том числе из-за сложностей лесных ландшафтов, удаленностью мест, где разбушевался огонь.

Сегодня три самые горячие точки на карте страны - Якутия, Карелия и Челябинская область. Президент заслушал сообщения о текущей ситуации от главы МЧС Евгения Зиничева и руководства этих регионов. Губернаторы просили обратить внимание на вопросы финансирования лесоохранных мероприятий. Это ответственность субъектов Федерации, а правительство помогает субвенциями из бюджета. Старая методика их распределения не всех устраивала. По словам главы Якутии Айсена Николаева, по ней республика в этом году получила на защиту лесов 6,1 рубля на гектар, когда в среднем по Дальнему Востоку это 28,8 рубля, а в среднем по стране - 199 рублей. "При такой огромной территории и при таких цифрах мы, конечно же, к сожалению, не можем удержать территорию от пожаров, в особенности, когда идет вал пожаров", - сказал он. Новая методика подготовлена, но требует скорейшего внедрения. Николаев также попросил не заниматься "просто дележкой одного объема средств между регионами из года в год" и не увеличивать объем финансирования. Его поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Владимир Путин поинтересовался отношением губернаторов к идее забрать на федеральный уровень полномочия в области лесных отношений у регионов с низкой плотностью населения и большой плотностью лесов. "Мы, конечно же, поддерживаем такое предложение, потому что это огромная территория. Конечно, ее защита должна решаться на федеральном уровне", - высказал мнение Айсен Николаев.

Премьер-министра Михаила Мишустина президент попросил подумать на этот счет и сделать предложения. "Я знаю, что у вас готовится поездка рабочая на Дальний Восток. Посмотрите, где конкретно можно было коллег собрать, поговорить на эту тему и на все смежные темы", - обратился он к премьеру. Мишустин подтвердил, что такое совещание будет запланировано.

Глава государства дал ряд других поручений: по дополнительным поставкам тяжелой техники, необходимой для борьбы с лесными пожарами, по созданию новых региональных лесопожарных центров, по оказанию дополнительной финансовой помощи там, где она нужна. По просьбе президента министр обороны Сергей Шойгу занимается увеличением сил и средств военных для помощи борцам с пожарами. "И конечно нужно обязательно довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших, - подчеркнул Путин. - Имеется в виду выплаты, которые людям полагаются, возведение новых жилых строений вовремя - нужно до холодов постараться это сделать".

Вакцинация: ничего нельзя навязывать, нужно объяснять

Горячим стало лето для системы здравоохранения, на которую нахлынула новая волна пациентов с коронавирусной инфекцией. "Эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и это происходит не только у нас, но и в подавляющем большинстве государств мира", - заметил президент. Только почему-то многие страны, как он выразился, продолжают делить пандемию на свою и чужую, тормозят регистрацию российских вакцин, хотя они безопасные и эффективные. "Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране, - заявил Владимир Путин. - Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации". Президент уверен - большинство людей понимают, что прививку сделать нужно, чтобы спасти себя, родных и близких. "Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять", - обратил он внимание.

Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии

Темп вакцинации в стране увеличился почти в два раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Первую дозу вакцины получили уже 33,6 миллиона россиян, из них 22,6 миллиона прошли полную вакцинацию. За последние две недели их количество возросло почти на 25 и 22 процента соответственно. Семнадцать регионов страны уже близки к достижению коллективного иммунитета от COVID-19. Это происходит, когда 60 процентов населения субъекта Федерации проходят вакцинацию или переболеют коронавирусом. Но на этом правительство не намерено останавливаться - перед всеми регионами премьер-министром поставлена задача наращивать темпы вакцинации. "Мы определились, что должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80 процентов, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", - сказала Голикова.

В июле-сентябре производители вакцин намерены ввести в гражданский оборот более 67 миллионов комплектов и доз вакцин. "Эти объемы нам позволят вакцинировать тех, кто не прививался, а также обеспечить повторную вакцинацию тех, у кого с момента первой вакцинации или болезни прошло более шести месяцев", - заявила зампред правительства. "После достижения коллективного иммунитета, в отсутствии эпидемического подъема заболеваемости можно перейти на вакцинацию один раз в 12 месяцев", - подчеркнула она.

Владимир Путин попросил более тонко наладить работу по информированию населения. "Жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, но это так", - констатировал он. Особенно это касается тех граждан, кто по состоянию здоровья не может быть привит и в этой связи переживает из-за вводимой в отдельных регионах обязательной вакцинации отдельных категорий населения. "Здесь нужно безусловно следить за правами тех людей, которые озабочены этой кампанией в связи с имеющимися у них какими-то хроническими заболеваниями, которые не дают возможности сделать эту прививку", - указал Путин. Кроме того, он попросил еще раз вернуться к вопросам логистики и распределения вакцин в регионах. Чтобы больше не было таких случаев, когда в прививочном пункте вакцина закончилась, а на складах субъекта Федерации она есть, да еще в пути находится новая партия.

Грант за временный простой

Чтобы гасить подъем заболевания, регионам порой приходится вводить временные ограничения, которые затрагивают деятельность малого и среднего предпринимательства (МСП). Министерство экономического развития предлагает в таких случаях выдавать им гранты. "В зависимости от ситуации на местах это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, иногда бывают транспортные ограничения, и бытовые услуги", - сказал глава минэкономразвития Максим Решетников. К МСП приравняют социально ориентированные некоммерческие организации. Основанием для грантовой поддержки станет решение региона о введении ограничений в конкретном муниципалитете или их группе, зафиксированное оперативным штабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Практика показывает, что двух недель ограничений достаточно, чтобы переломить ситуацию. "Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет увеличиваться пропорционально вплоть до одного МРОТ на сотрудника", - заявил Решетников.

Для получения финансовой помощи предпринимателям и НКО необходимо обратиться в налоговую инспекцию, и средства будут зачислены не позднее семи рабочих дней с момента подачи заявления.

Владимир Путин предложение поддержал, но призвал правительство и регионы работать в тесной координации. "Чтобы регионы не как захочется вводили эти ограничения, а со смыслом, своевременно информируя об этом правительство, не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки", - заметил он.

"Борщевой набор" подешевеет к сентябрю

Раз за разом на совещаниях у президента возвращаются к ситуации с ценами на основные товары, в том числе продовольственные. "Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов - овощей так называемого борщевого набора", - заметил Владимир Путин. Еще в прошлом году правительство было вынуждено принимать решения по сдерживанию цен на подсолнечное масло, сахар, зерновые. Были задействованы не только меры таможенно-тарифного регулирования, но и соглашения с участниками рынка о заморозке стоимости продукции в рознице. "Принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и масла подсолнечного для нашего населения и позволили удержать цены", - заявила на совещании вице-премьер Виктория Абрамченко.

Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов - овощей так называемого борщевого набора

Сейчас правительство пристально следит за ценами на томаты, огурцы и овощами из борщевого набора. Их стоимость всегда поднимается в зимне-весенний период, но в этот раз скачок превысил показатели прошлого года. "В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке", - объяснила ситуацию зампред кабинета министров. В ряде регионов страны уже приступили к сбору овощей, и теперь эту продукцию необходимо максимально оперативно и без посредников поставить в продажу, отметила Абрамченко. "С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", - заявила она.

Правительство также поручило регионам увеличить количество малых форматов торговли, включая увеличение минимум в два раза количества ярмарок. "Такие возможности в стране есть, - считает вице-премьер. - На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте по доступной цене". К сентябрю ситуация с ценами на овощи в стране может существенно улучшиться, рассчитывает Виктория Абрамченко.

Эти инициативы Владимир Путин оценил положительно. "Нужно создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, торговых мест. Создавать их нужно. Можно назвать их ярмарками, как угодно, но активнее работать", - поддержал он.

Заодно президент поинтересовался, как налажена торговля со странами Средней Азии, где рано поспевают овощи и фрукты, да еще стоят они дешевле, а по качеству лучше, чем в Европе. Виктория Абрамченко заверила, что при соблюдении фитосанитарных требований такую продукцию допускают на наш рынок. "Фитосанитарные нормы нужно соблюдать, только ни в коем случае нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг для того, чтобы отдавливать конкурентов на рынке, не пускать товар на наш рынок", - сказал Путин.

Выплаты на школьников: подано 11 миллионов заявлений

Министра труда и социальной защиты Антона Котякова глава государства попросил снова доложить, как идет подготовка к единовременным выплатам на школьников. Они должны начаться с 16 августа. К началу учебного года по 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также граждане в возрасте от 18 до 23 лет с ограничениями по здоровью и продолжающие обучение в школе. Прием заявлений был открыт 15 июля. "По состоянию на 21 июля поступило уже свыше 11 миллионов заявлений на 15,5 миллиона детей. Абсолютное большинство - 99,6 процента от этих заявлений - поступило в электронном виде, и только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда", - рассказал глава минтруда.

Сервис предзаполнения заявлений снизил процент ошибок и, соответственно, количество отказов в выплате. Оно составило менее 1 процента. "При этом, если гражданин заполнял заявление самостоятельно и допустил неточности в сведениях, у него есть возможность повторно обратиться за выплатой до 1 ноября", - сообщил министр. До конца года все выплаты планируется завершить в полном объеме. Владимир Путин выразил надежду, что эта работа будет доведена до конца, как это было сделано и в предыдущие выплаты на детей.