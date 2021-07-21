Путин и Меркель удовлетворены приближающимся завершением "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2", сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров. Глава российского государства отметил последовательную приверженность партнеров реализации проекта, который носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергобезопасности Европы.

Меркель проинформировала Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода на переговорах с президентом США Джо Байденом и получила ответные комментарии. Президент и канцлер говорили о возможности продления соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 года.

Отдельно обсуждался внутриукраинский кризис. Владимир Путин обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины" и подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями Минских соглашений.