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21.07.2021 16:58
Рубрика: Власть

Путин: В деле вакцинации ничего нельзя навязывать, надо объяснять

Текст: Татьяна Замахина
Необходимо подробно и квалифицированно разъяснять вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации, ничего нельзя навязывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что это лето стало очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Очень все непросто, как мы видим, - констатировал он. - И, конечно, мы видим, как люди устали. Никого не обошла эта беда".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Путин назвал пандемию "коварной". А в качестве главной задачи в борьбе с ней он обозначил повышение темпов вакцинации в стране. Президент подчеркнул, что крайне важно убеждать людей в необходимости делать прививки. "Только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - уверен он.

Глава государства поручил подробно и квалифицированно разъяснять вопросы, которые возникают у населения по поводу вакцинации. "В большинстве своем люди понимают, что прививку сделать нужно, чтобы спасти родных, близких, - отметил он. - И ничего нельзя навязывать, нужно объяснять".

Президент остановился также на международном аспекте. Он констатировал, что в подавляющем большинстве стран сохраняются проблемы с коронавирусом. Однако не везде понимают, что это общая беда.

"Трудно понять некоторых коллег, которые продолжают делить пандемию на свою и чужую, - заявил Путин. - Тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безопасными и эффективными".

Он выразил надежду, что в других странах придут к пониманию, что по отдельности бороться с пандемией бессмысленно.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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