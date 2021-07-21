Путин назвал острой ситуацию с ростом цен на базовые продукты

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил доложить ему о ситуации с ценами на продукты питания.

"Отдельная тема, о которой мы многократно говорили, к которой неоднократно обращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе и прежде всего - на продукты питания", - сказал он.

Особо остро, по мнению Путина, "стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого "борщевого набора". "Недавно только об этом говорил. Прошу доложить о ситуации в этой сфере", - обратился он к участникам совещания.

Напомним, в ходе "Прямой линии" президента спросили о ценах на морковь, которая оказалась дороже эквадорских бананов. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, правительство ежедневно следит за ценами в рознице и принимает меры.

По данным Росстата, с 6 по 12 июля почти все овощи "борщевого набора" либо подешевели, либо почти прекратили рост. Так, цена картофеля снизилась на 5,4%, а лука - на 2,4%. Подорожавшая с начала года в 3,5 раза морковь пока растет в цене, но рост замедлился с 5,4%. При этом белокачанная капуста подорожала за неделю на 4,2%.