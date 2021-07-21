Путин поручил губернаторам лично контролировать распределение вакцин

Недопустимо, чтобы вакцины от коронавируса лежали на складе и не доходили до людей - наладить логистику в регионах президент РФ Владимир Путин поручил их руководителям.

На совещании с правительством глава государства назвал важной темой логистику и распределение вакцин. Он привел в пример ситуацию, сложившуюся в одном из регионов (президент не стал конкретизировать). От граждан поступала информация о нехватке вакцин, отметил Путин. "Приходят на прививочный пункт, - рассказал он. - Им говорят: "Все, закончились. Приходите в течение месяца". Но в то же время на складах этого субъекта Федерации есть вакцина, и уже отгружается вторая партия".

Если есть на складах, значит, надо своевременно распределять, сделал вывод глава государства. "Нужно, чтобы руководители регионов лично занимались этим вопросом. Лично и постоянно, - поручил он. - Тогда будет нужный нам результат". Обращаясь к докладчику по этой теме - вице-премьеру Татьяне Голиковой - президент обещал подключить к координации этого вопроса свою Администрацию, а также полномочных представителей.

"Необходимо, чтобы в каждом регионе, исходя из ситуации, все было разложено по полочкам и обязательно доведено до людей, - подчеркнул Путин. - Ни в коем случае нельзя расслабляться".