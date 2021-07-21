Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов

C бывшими советскими республиками, в том числе среднеазиатскими, необходимо наладить сотрудничество по поставкам качественных фруктов и овощей, а фитосанитарные нормы нельзя использовать в качестве рычага, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник.

"У них ранние овощи, ранние фрукты в большом количестве, подешевле, чем в Европе, и лучше качеством", - обратился Владимир Путин к заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко.

По словам вице-премьера, такую продукцию готовы пускать на российский рынок при соблюдении фитосанитарных требований. "Мы эту продукцию, конечно, пускаем на наши рынки и точно так же могли бы ее доставлять, минуя посредников, в эти формы торговли, в том числе в нестационарную торговлю", - добавила Абрамченко.

"Фитосанитарные нормы нужно соблюдать, только ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они использовались как рычаг для того, чтобы "отдавливать" конкурентов на рынке", - отреагировал президент.