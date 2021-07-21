Путин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что в этом году из-за аномально жаркого лета едва ли было возможно избежать лесных пожаров. С неблагоприятной погодой столкнулись почти все регионы, страдают люди.

"Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары, и в этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще", - считает глава государства.

В ряде регионов, подчеркнул он, смогли быстро отреагировать на начало пожаров и большинство возгораний ликвидировать. Но не везде это удалось, в том числе из-за сложностей лесных ландшафтов, удаленностью мест, где разбушевался огонь. Сейчас горят леса в Якутии, Карелии, Челябинской области.