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21.07.2021 13:15
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием

Текст: Любовь Проценко

На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал, что в рамках реконструкции этого стадиона уже ведутся работы по устройству футбольного поля. Оно будет с натуральным покрытием, поливом и обогревом. "В настоящее время идет монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля", - сказал Андрей Бочкарев.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В модернизированном легкоатлетическом ядре стадиона оборудуют две беговые дорожки на 8 и 10 полос, секторы для прыжков, а также секторы для метания копья, диска, молота и толкания ядра.

Заммэра напомнил, что площадь реконструированного стадиона вырастет в пять раз - до 9,7 тысячи квадратных метров. Напомню, реконструкция стадиона "Москвич" началась в мае 2019 года. Завершить основные работы планируется в первой половине 2022 года.

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