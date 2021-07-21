Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием

На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал, что в рамках реконструкции этого стадиона уже ведутся работы по устройству футбольного поля. Оно будет с натуральным покрытием, поливом и обогревом. "В настоящее время идет монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля", - сказал Андрей Бочкарев.

В модернизированном легкоатлетическом ядре стадиона оборудуют две беговые дорожки на 8 и 10 полос, секторы для прыжков, а также секторы для метания копья, диска, молота и толкания ядра.

Заммэра напомнил, что площадь реконструированного стадиона вырастет в пять раз - до 9,7 тысячи квадратных метров. Напомню, реконструкция стадиона "Москвич" началась в мае 2019 года. Завершить основные работы планируется в первой половине 2022 года.