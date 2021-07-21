Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года

Более 1,5 тыс. лифтов заменили в столице с начала 2021 года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта начались во всех округах столицы сразу после новогодних праздников. На сегодняшний день выполнено более половины годового плана. Всего будет заменено 3005 лифтов", - рассказал Петр Бирюков.

Напомним, что лифты в столице меняют по достижении срока предельной эксплуатации оборудования - 25 лет.

Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Все лифты производства Москвы и области, по своим характеристикам они полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Кстати, количество замененных в Москве с 2011 года лифтов достигло 37,5 тыс. Всего на территории Москвы установлено более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.