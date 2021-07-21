Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы

В ходе рейдов 20 июля по трем крупным торговым центрам юга столицы выявлено более 60 нарушителей масочного режима. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

"В торгово-развлекательных центрах на юге Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции, - рассказал Романов. - В результате проверок выявлено 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы 4 тыс. рублей".

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, рейды проходили в торговых центрах "Ривьера", "Коломенский" и "Москворечье".