Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

Победителями розыгрыша автомобилей стали еще пятеро москвичей, привившихся от коронавирусах в период с 12 по 18 июля. Прямая трансляция розыгрыша прошла в прямом эфире телеканала Москва 24.

Определил счастливчиков методом компьютер, методом случайного выбора. Триумфаторами стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна и Алена Алексеевна. Они узнают о выигрыше по телефону, когда им позвонят с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как получить ценный приз.

Проверить, стали ли вы победителем акции, также можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Напомним, эта программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Ранее в среду сообщалось, что розыгрыши автомобилей продлили на месяц, до 15 августа. Каждую неделю по средам с сегодняшнего дня среди участников программы будут разыграны пять автомобилей. Для каждого розыгрыша по-прежнему предоставляется по пять автомобилей Renault Logan.