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21.07.2021 11:34

Ярославских пешеходов научат переходить дорогу

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 163(8514)
В трех регионах ЦФО - Ярославском, Тверском и Владимирском - зафиксирован рост аварий с участием пешеходов. Всего же в "аварийный" список РФ по итогам 2019 - 2020 годов входит 15 областей.
Специалисты считают, что пора менять сложившееся в обществе представление о том, что "пешеход всегда прав". Фото: Иван Фадеев Специалисты считают, что пора менять сложившееся в обществе представление о том, что "пешеход всегда прав". Фото: Иван Фадеев
Специалисты считают, что пора менять сложившееся в обществе представление о том, что "пешеход всегда прав". Фото: Иван Фадеев

В каждой запланированы различные мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов и снижение их смертности в ДТП.

Фото: iStock
В России модернизируют пешеходные переходы

Так, в Ярославской области стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании "Твой ход! Пешеход".

Рядом с пешеходными переходами в Ярославле и Рыбинске координаторы кампании напоминали гражданам о правилах пересечения проезжей части, рассказывали об остановочном пути автомобиля на разных скоростях движения, о том, как на безопасность пешеходов влияют разные погодные условия и освещенность, а также как световозвращающие элементы (СВЭ) в одежде позволяют вовремя увидеть человека на дороге в темноте. По мнению авторов проекта, для пешеходов эти знания - тоже своего рода подушка безопасности (ПБ). Все желающие после уличного урока смогли сфотографироваться на память с условными ПБ (обычными подушками - и этот факт людей, как правило, очень веселил), а заодно получить полезные подарки - например, СВЭ-шнурки.

Всего же в названных регионах ЦФО пройдет около 180 мероприятий социальной кампании в онлайн и офлайн-форматах: у пешеходных переходов, на остановках общественного транспорта, в автошколах, на АЗС, в парках, ТРЦ, школах, оздоровительных лагерях и так далее. Часть семинаров, интерактивных лекций, консультаций, игровых акций уже провели, часть запланирована на осень.

Прежде чем пешеход начнет переходить дорогу, он должен посмотреть на того, кто сидит за рулем и убедиться, что автомобиль остановился

Пандемия коронавируса, унесшая множество жизней, с другой стороны, чьи-то жизни, наоборот, сохранила. Ограничения, на время заставившие людей реже выходить из дома, очень заметно сказались на статистике ДТП. Например, в Ярославской области число аварий с участием пешеходов в 2020 году уменьшилось почти на четверть (24,2 процента), но их все равно много, потому что в идеале их не должно быть вовсе. По данным регионального управления ГИБДД, в прошлом году в области произошло 385 ДТП с участием пешеходов, 45 человек в них погибли и 357 получили травмы. За полгода 2021 года случились 152 таких происшествия с 13 жертвами.

При этом специалисты признают: правильного пешехода, знающего ПДД и понимающего, где может грозить опасность, надо растить с ранних лет. Однако все усилия будут бесполезны, если рядом с ребенком находится безответственный взрослый.

- Мы все подчас наблюдаем, как родители ведут детей на красный сигнал светофора, когда перебегают дорогу, даже не обращая внимания, есть ли там пешеходный переход. Я сама была свидетелем такой сцены. Ребенок кричит матери: "Нельзя переходить на красный, нам в школе говорили, что нужно дождаться зеленого", а мать в ответ: "Давай быстрее, я опаздываю". Таких ситуаций немало, поэтому мы особое внимание начинаем уделять работе с родителями по этому вопросу, - обозначила проблему первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Пешеход - самый свободный участник движения. Умеет ли он пользоваться своей свободой?

Председатель общественного совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в РФ Сергей Аверкин, принимавший участие в открытии регионального этапа кампании "Твой ход! Пешеход" в Ярославле, полностью согласен с коллегой. Более того, по его мнению, необходимо менять сложившееся в обществе представление о том, что "пешеход всегда прав".

- У нас, к сожалению, дети берут пример с родителей. А родитель переходит дорогу в наушниках и не отрываясь от экрана телефона... Почему-то у нас сложилось такое вот неправильное понимание дорожного движения, что пешеход всегда прав. Я не знаю, откуда это взялось, - недоумевает председатель совета отцов. - И нерадивые родители все это вкладывают детям в голову. Что ты пешеход и ты прав. На самом деле это далеко не так. До того, как ребенок и любой другой пешеход начнет переходить дорогу, он должен посмотреть на того, кто сидит за рулем, чтобы быть полностью уверенным, что автомобиль остановился и пропускает.

К слову, представители совета отцов при ярославском детском омбудсмене в рамках концепции "Ярославская область территория безопасного детства" предложили сделать обязательным ношение световозвращающих элементов для детей и даже начать шить всю детскую одежду с применением этих элементов. Инициаторы нововведения сообщили, что сейчас ведутся соответствующие переговоры с федеральными органами власти.

Кстати

Выдержка из социологического исследования, проведенного экспертным центром "Движение без опасности" и аналитическим центром "НАФИ" по итогам выборочного опроса жителей России:

- 27 процентов опрошенных периодически переходят проезжую часть вне пешеходных переходов;

- 25 процентов респондентов переходят дорогу в не предназначенном для этого месте;

- 10 процентов переходят на запрещающий сигнал светофора или не убедившись в безопасности перехода;

- 38 процентов опрошенных видели, как взрослые переводили детей через дорогу вне пешеходного перехода, не держа детей за руку (36 процентов), не убедившись в безопасности пешеходного перехода (28 процентов) или на красный сигнал светофора (23 процента).

- 50 процентов регулярно наблюдали, как дети переходили проезжую часть вне пешеходного перехода;

- 36 процентов обращали внимание, что дети переходили дорогу на запрещающий сигнал светофор;

- 59 процентов респондентов, которые не водят автомобиль, не изучали раздел ПДД о пешеходах.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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