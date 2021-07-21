"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

В Тейковской ракетной дивизии РВСН начались учения, в ходе которых стратегические комплексы "Ярс" пройдут по маршрутам боевого патрулирования в Ивановской области.

К этим тренировкам командование привлекло немалые силы и средства - около тысячи военнослужащих и более сотни единиц техники. "В ходе учений стратегические ракетчики отработают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что на маршрутах организована комендантская служба, которая занимается охраной колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает ее прохождение через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

Известно, что поставленные дивизии задачи включают в том числе поиск, блокирование и уничтожение условных диверсионно-разведывательных формирований. Этим ракетчики займутся не только в дневное, но и в ночное время.

Для борьбы с диверсантами в РВСН широко используют специальную технику. К примеру, для обнаружения установленных на маршрутах боевого патрулирования минно-взрывных устройств применяется машина дистанционного разминирования "Листва". Мины и фугасы ее электроника способна обнаружить на дистанции до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Причем "Листва" распознает не только инженерные боеприпасы, но и самодельные взрывные устройства, имеющие в составе электронные компоненты. Их нейтрализуют с помощью электромагнитного излучения. При этом аппаратура "Листы" выводит минно-взрывные устройства из строя, блокирует электронные компоненты взрывателей или провоцирует их подрыв.

Еще в распоряжении стратегических разведчиков имеется противодиверсионная машина "Тайфун". Ее создали на базе бронетранспортера БТР-82. Машина оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. Эта техника способна обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до пяти километров, а пеших диверсантов - с трех.