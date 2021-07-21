Новости

Венеция объявила состав жюри фестиваля 15:10
Хинштейн: Замглавы УГИБДД Ставрополья задержан в Москве 15:10
В Италии чиновник в ходе конфликта застрелил мигранта 15:06
В Москве могут закрыть концертную площадку за нарушение антиковидных мер 14:55
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области 14:32
СМИ: С помощью программы Pegasus могли прослушивать глав ряда стран и организаций 14:30
Розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID возобновлен в Москве 14:28
Инфраструктурные бюджетные кредиты увеличат количество рабочих мест 14:28
Колокольцев поздравил ветерана из Красноярска со столетием 14:26
Бывшие уголовники-экстрасенсы обманули москвичку на 1,1 миллиона рублей 14:16
Вдвое увеличилось число москвичей, желающих переделать свои квартиры 14:16
Исследование: Почти 40% продовольствия в мире оказывается в отходах 14:14
В Подмосковье мошенник дистанционно похитил 780 тысяч рублей 14:04
Что представила Беларусь на МАКС-2021 14:00
Украина перебросила войска к границе с Россией 13:57
Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями о наблюдении за выборами 13:49
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 13:46
Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19 13:39
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021" 13:39
В Беларусь прибывают российские военнослужащие для подготовки учения "Запад-2021" 13:37
У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей 13:27
В ЛПДР предложили меры по снижению расходов на коммуналку 13:20
Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием 13:15
Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий 13:11
В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 14:32
Рубрика: Власть

"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

Текст: Юрий Гаврилов

В Тейковской ракетной дивизии РВСН начались учения, в ходе которых стратегические комплексы "Ярс" пройдут по маршрутам боевого патрулирования в Ивановской области.

Фото: РИА Новости
Минобороны просит приступить к поставкам ударного беспилотника "Охотник"

К этим тренировкам командование привлекло немалые силы и средства - около тысячи военнослужащих и более сотни единиц техники. "В ходе учений стратегические ракетчики отработают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что на маршрутах организована комендантская служба, которая занимается охраной колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает ее прохождение через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

Известно, что поставленные дивизии задачи включают в том числе поиск, блокирование и уничтожение условных диверсионно-разведывательных формирований. Этим ракетчики займутся не только в дневное, но и в ночное время.

Для борьбы с диверсантами в РВСН широко используют специальную технику. К примеру, для обнаружения установленных на маршрутах боевого патрулирования минно-взрывных устройств применяется машина дистанционного разминирования "Листва". Мины и фугасы ее электроника способна обнаружить на дистанции до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Причем "Листва" распознает не только инженерные боеприпасы, но и самодельные взрывные устройства, имеющие в составе электронные компоненты. Их нейтрализуют с помощью электромагнитного излучения. При этом аппаратура "Листы" выводит минно-взрывные устройства из строя, блокирует электронные компоненты взрывателей или провоцирует их подрыв.

Еще в распоряжении стратегических разведчиков имеется противодиверсионная машина "Тайфун". Ее создали на базе бронетранспортера БТР-82. Машина оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. Эта техника способна обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до пяти километров, а пеших диверсантов - с трех.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Рослесхоз выступил против приватизации лесов
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии