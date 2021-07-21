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21.07.2021 01:16
Рубрика: Экономика

Кто оплатит установку и обслуживание шлагбаума во дворе

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 163(8514)
Шлагбаумы давно перестали быть для москвичей чем-то особенным - только в Центральном округе столицы ими закрыто около двух тысяч дворов!
В центре столицы дворов без шлагбаумов почти не осталось - часто жители ставят вот такие антивандальные ворота. Фото: Олеся Курпяева В центре столицы дворов без шлагбаумов почти не осталось - часто жители ставят вот такие антивандальные ворота. Фото: Олеся Курпяева
В центре столицы дворов без шлагбаумов почти не осталось - часто жители ставят вот такие антивандальные ворота. Фото: Олеся Курпяева

Найти дом в пределах Садового кольца, к которому можно беспрепятственно подъехать, - задача невыполнимая. Да что там центр - даже в спальных районах жильцы активно отгораживают свою землю от чужаков, причем нередко делают это за счет города. И тем не менее вокруг этой темы всегда возникают конфликты - одни не хотят платить за шлагбаум, другие требуют его убрать, а третьи считают, что решение общедомового собрания для них не указ. В нюансах жизни за шлагбаумом разбирался корреспондент "РГ".

От ворот поворот

Фото: Пресс-служба П.О. Толстого, Александр Чикин
В Москве рассматривается возможность введения единого "Семейного" стандарта обустройства дворовых территорий

Сначала немного истории. Шлагбаумы в столице начали активно появляться еще в девяностые, однако по-настоящему массовыми они стали после 2013 года. Именно в этом году было принято постановление правительства Москвы N 428-ПП, которое до сих пор регламентирует установку шлагбаумов в городе. Принять его мэрию Москвы подтолкнул запуск платной парковки. Те, кто не хотел за нее платить, стали бросать машины в ближайших дворах, что вызвало протесты жителей этих домов. Но установить шлагбаум по закону в ту пору было сродни бюрократическому подвигу - никто толком не мог сказать, с чего начинать и к кому обращаться. Постановление избавило москвичей от этих трудностей, а позже власти стали вводить и другие послабления для тех, кто хотел закрыть свой двор.

В 2015 году город начал выделять субсидии на установку шлагбаумов. Сначала давали по 50 тысяч рублей на одно устройство, претендовать могли только жители районов в зоне платной парковки. В 2018 году размер субсидии увеличили до 100 тысяч рублей, а право на ее получение дали всем жителям "старой" Москвы. С прошлого года поставить шлагбаум за счет города могут и жители Новой Москвы. К тому же субсидии сейчас можно получить авансом, а не после установки шлагбаумов. Поэтому больше нет нужды собирать деньги с соседей, а потом раздавать их обратно. Раньше одной из главных проблем при установке шлагбаума было именно собрать с людей деньги.

"В нашем дворе на Тихвинской улице проблем с парковкой обычно не было и мест всем хватало, - вспоминает в разговоре с "РГ" москвичка Татьяна Кожушко. - Но с появлением платной парковки припарковаться в будни днем стало невозможно - все занимали работники соседних офисов. Сначала протестовали только автомобилисты, но потом присоединились и остальные - когда по двору постоянно шныряют чужаки в поисках места, то ни детей погулять не отпустишь, ни сам не отдохнешь с открытым окном".

Решение общедомового собрания обязательно для всех жильцов

На сбор денег и решение всех вопросов жителям этого двора понадобился почти год - платить согласились в основном владельцы автомобилей, да и то не все. "Многие на словах соглашались, но потом исчезали с радаров и не брали трубку, - вспоминает Кожушко. - Если бы не настойчивость инициативной группы, то до сих пор мы жили бы без шлагбаумов".

Вас здесь не стояло

Сейчас все стало проще - и согласовать установку шлагбаума, и деньги получить у города. Казалось бы, какие еще могут быть проблемы? Однако они все равно есть. Во-первых, людям не всегда хватает городской субсидии - если вы хотите поставить не обычный шлагбаум, а антивандальные металлические ворота, придется раскошелиться самим. Во-вторых, за обслуживание этих устройств нужно платить - иногда их надо ремонтировать, надо оплачивать услуги диспетчерской, которая откроет шлагбаум для машин экстренных служб, доставщиков и таксистов.

В связи с этим всегда находятся люди, которые не хотят платить ни копейки даже за собственный комфорт. У тех, кто платит, это обычно вызывает протест - почему оплачивать закрытый двор будем только мы, а пользуются им все? Так не пойдет! Доходит до того, что неплательщикам закрывают въезд во двор.

Кто прав в такой ситуации? Можно ли человека, который отказывается платить за шлагбаум, не пускать во двор? Закон здесь на стороне владельца жилья. В столичной госинспекции по недвижимости "РГ" объяснили, что владельцы квартиры владеют и общедомовым имуществом, к которому относится и земля под домом, и двор. Лишить человека права пользоваться общедомовым имуществом никто не вправе - никто ведь не может запретить вам заходить в подъезд или пользоваться детской площадкой? Примерно так и с двором, и парковочными местами в нем.

К решению обзавестись шлагбаумом обычно подталкивает нехватка парковок. Фото: Олеся Курпяева

Правда, тут есть нюанс. Запретить пользоваться общедомовым имуществом нельзя, но неудобства создать неплательщику можно. Обычно отказавшимся платить за установку шлагбаума водителям просто не выдают пульт или радиометку для его открытия. Таким автолюбителям приходится всякий раз тормозить перед шлагбаумом, звонить диспетчеру и просить того поднять преграду. Со временем это надоедает, и люди все же вносят деньги.

В Мосжилинспекции добавляют, что помимо прав у владельцев квартир есть и обязанности. Одна из них предполагает, что решение общедомового собрания обязательно для всех. Так что если большинство жильцов дома решили, что шлагбаум им нужен и платить за него они готовы, то подчиниться придется даже тем, кто не голосовал или был против. Здесь можно провести аналогию с домофоном - за его обслуживание тоже берут деньги, также надо заплатить и за каждый магнитный ключ. И если большинство жильцов приняло решение, что домофон нужен, то заходить в подъезд с его помощью придется всем.

Тем временем

Блог в помощь

Увидеть подробную инструкцию по установке шлагбаума в московском дворе можно на сайте mos.ru - там подробно расписаны все нюансы и разобраны различные ситуации, которые могут возникнуть в том или ином случае. Провести электронное общедомовое собрание можно с помощью сайта ed.mos.ru - там же легко узнать, есть ли у вашего дома такая возможность уже сейчас.

Конкретно

Пять шагов, необходимых для установки шлагбаума в вашем дворе

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Что нельзя делать автомобилистам и мотоциклистам во дворах

Шаг 1. Соберите общее собрание собственников помещений в доме и примите решение об установке шлагбаума большинством голосов.

Шаг 2. Согласуйте установку шлагбаума в совете депутатов муниципального округа.

Шаг 3. Обратитесь за субсидией.

Шаг 4. Получите деньги и установите шлагбаум.

Шаг 5. Отчитайтесь об установке шлагбаума.

Если шлагбаум уже установлен, вы также можете обратиться за получением субсидии на возмещение ваших расходов.

Кстати

Встретимся в суде?

Споры вокруг шлагбаумов не раз доходили до суда, причем даже до Верховного. В 2017 году Верховный суд, к примеру, рассмотрел дело из Санкт-Петербурга - там ТСЖ перестало пускать во двор арендаторов одной из квартир, ссылаясь на решение общедомового собрания, которое решило, что двор предназначен только для собственников жилья. Верховный суд объяснил: решение общедомового собрания не может быть выше Гражданского кодекса, который не позволяет ограничивать доступ к общедомовому имуществу. И если арендаторы проживают в одной из квартир, то и общедомовым имуществом тоже могут пользоваться.

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