Липецкие сахарные заводы готовятся к приему урожая

Липецкие сахарные заводы готовятся к сезону переработки сахарной свеклы урожая нынешнего года. Только за первые шесть месяцев года в сахарную отрасль региона инвестировано более 550 миллионов рублей. На шести сахарных заводах обновлено оборудование, в том числе диффузионный аппарат, вакуум-аппараты.

Также проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы. В этом году на предприятиях области планируется переработать более четырех миллионов тонн сахарной свеклы.

Глава региона Игорь Артамонов называет сахарную свеклу стратегической культурой.

- Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки, - отмечает Игорь Артамонов.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в 2020 году для выращивания сахарной свеклы, в регионе было произведено 3,5 миллиона тонн сладких корней. По итогам года область заняла первое место в России как по производству сахара, так и по выходу сахара из сахарной свеклы.

- Свеклосахарная отрасль региона полностью обеспечивает себя сахаром, - подчеркивает Игорь Артамонов. - Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Излишки сладкой продукции вывозятся за пределы области, в том числе поставляются на экспорт.

Поэтому, как отметил Игорь Артамонов, в нынешнем году площади под сахарную свеклу в регионе увеличены на 18 процентов. Начало сезона переработки запланировано на вторую декаду августа.