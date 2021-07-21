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21.07.2021 11:56
Рубрика: Культура

Мавзолей Ленина 24 июля будет закрыт для посетителей

Текст: Ирина Огилько
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют в четверг, 24 июля, из-за выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища. Об этом сообщает портал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Допуск посетителей 24 июля 2021 года в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сообщает ведомство. Ограничение связано с проведением мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского высшего общевойскового командного училища.

Напомним, что открыт Мавзолей с 1924 года. Это памятник-усыпальница у Кремлевской стены, где в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина.

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