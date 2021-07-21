Нужно создать механизм софинансирования на грантовой основе приграничных проектов Союзного государства

В российско-белорусском межрегиональном сотрудничестве доминируют столичные регионы.

На Москву и Московскую область приходится 42% белорусского экспорта в Россию (5,9 млрд долл.). Значительную выгоду приносит торговля Беларуси с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (1,2 млрд долл., 7%), а также с Татарстаном (304 млн долл., 2%). По данным Посольства Беларуси, положительная динамика экспорта зафиксирована в торговле с 49 регионами России, отрицательная - с 28.

Приграничные регионы двух стран имеют потенциал для расширения торговых связей. В топ-5 российских регионов - импортеров белорусской продукции входят две приграничные области: Смоленская (1 млрд долл., 7% экспорта) и Брянская (417 млн долл., 3%). Доля третьего приграничного региона - Псковской области - составляет 0,2% от общего объема белорусского экспорта (51 млн долл.). Динамично развивается сотрудничество с Крымом (белорусские товары занимают 2-е место во внешнеторговом обороте Крыма, составляя 22%), несмотря на препятствия: отсутствие официального признания со стороны Беларуси и прямого авиа- и железнодорожного сообщения. Крым поставляет в Беларусь химическую продукцию, железнодорожное оборудование, продовольствие. Беларусь экспортирует в Крым продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и продукцию машиностроения. В Крыму действует санаторий "Беларусь", принадлежащий Республике Беларусь, который не был национализирован в 2014-2015 годах, на него не распространился запрет иностранным юридическим лицам владеть недвижимостью в Ялте.

Основными инструментами развития межрегионального сотрудничества двух стран выступают взаимные визиты региональных делегаций, создание двусторонних рабочих групп и деловых советов, заключение межрегиональных соглашений, участие в ярмарках, выставках и форумах. Центральной площадкой с 2014 года выступает Форум регионов, организуемый верхними палатами парламентов двух стран, - за 7 лет подписано соглашений на 2,7 млрд долл.

Рекомендации экспертов:

- Запустить прямое авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Крымом в целях развития туризма (особенно оздоровительного отдыха детей в здравницах Крыма и Беларуси), создать взаимные торговые представительства.

- Уделить приоритетное внимание развитию сотрудничества в приграничных регионах, потенциал которого в полной мере не реализован. Создать программу "Союзные регионы" для приграничных областей с целью укрепления их связанности, развития общей инфраструктуры, транспортного сообщения, совместных предприятий, общественных проектов.

- Организовать на системной основе обмен передовыми практиками в сфере функционирования региональных инновационных систем.

- Создать механизм координации ("увязки") стратегий развития регионов двух стран. Предусмотреть возможность поддержки инициатив регионального бизнеса, организаций науки, образования и общественного сектора.

- Создать механизм совместного финансирования на прозрачной грантовой основе приграничных проектов Союзного государства с четкими целями, сроками и критериями успешности. Сегодня спектр инструментов регионального взаимодействия ограничивается преимущественно точечными контактами.