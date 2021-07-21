Обучающая программа проекта "Бизнес-уик-энд" стартует в Москве 1 августа

Новая обучающая программа для предпринимателей и участников проекта "Бизнес-уик-энд" начнется с 1 августа. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Присоединиться могут не только участники проекта, но и молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи.

"Новая программа "Бизнес-уик-энда" - самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек, - рассказала Наталья Сергунина. - Своими навыками и знаниями с участниками поделятся эксперты мирового уровня, включая предпринимателей с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА".

Обучение построено на основе индивидуального подхода в зависимости от задач, стоящих перед бизнесом. Проекты предпринимателей ждет детальный аудит с последующим формированием плана их развития. В рамках персональных образовательных треков участников поддержат эксперты и проконсультируют предприниматели, которые имеют успешный международный опыт реализации коммерческих проектов.

Обучение пройдет в онлайн- и офлайн-формате. Будет предоставлен бессрочный доступ ко всем прямым эфирам, чтобы в любой момент можно было вернуться к полученным знаниям.

Регистрация открыта до 28 июля на сайте.

Напомним, что отраслевой акселератор направлен на то, чтобы научить действующих предпринимателей привлекать необходимые ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования своих коммерческих проектов. Команды участников будут сгруппированы по направлениям, согласно наиболее быстрорастущим сегментам экономики: EduTech, FoodTech, FinTech, Machine Learning, BigData Analysis, Gaming Industry.