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21.07.2021 11:38
Рубрика: Экономика

Обучающая программа проекта "Бизнес-уик-энд" стартует в Москве 1 августа

Текст: Ирина Огилько

Новая обучающая программа для предпринимателей и участников проекта "Бизнес-уик-энд" начнется с 1 августа. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: iStock
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Присоединиться могут не только участники проекта, но и молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи.

"Новая программа "Бизнес-уик-энда" - самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек, - рассказала Наталья Сергунина. - Своими навыками и знаниями с участниками поделятся эксперты мирового уровня, включая предпринимателей с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА".

Обучение построено на основе индивидуального подхода в зависимости от задач, стоящих перед бизнесом. Проекты предпринимателей ждет детальный аудит с последующим формированием плана их развития. В рамках персональных образовательных треков участников поддержат эксперты и проконсультируют предприниматели, которые имеют успешный международный опыт реализации коммерческих проектов.

Обучение пройдет в онлайн- и офлайн-формате. Будет предоставлен бессрочный доступ ко всем прямым эфирам, чтобы в любой момент можно было вернуться к полученным знаниям.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Регистрация открыта до 28 июля на сайте.

Напомним, что отраслевой акселератор направлен на то, чтобы научить действующих предпринимателей привлекать необходимые ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования своих коммерческих проектов. Команды участников будут сгруппированы по направлениям, согласно наиболее быстрорастущим сегментам экономики: EduTech, FoodTech, FinTech, Machine Learning, BigData Analysis, Gaming Industry.

В регионах Экономика Бизнес Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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