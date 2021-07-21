ОНФ в Липецке попросил закрыть доступ к бывшему военкомату

В Липецке активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в мэрию с просьбой закрыть территорию вокруг бывшего здания военкомата по улице Опытной, а также доступ в саму постройку. Рядом с заброшенным помещением находится несколько жилых многоэтажек, и дети облюбовали это место для своих игр.

В ОНФ пояснили, что здание бывшего военкомата не используется уже примерно 15 лет. За это время оно превратилось в развалины - с выбитыми окнами, сваленным внутри мусором, следами пожаров, которые здесь уже случались несколько раз. Местные жители сообщили активистам ОНФ, что у них нет возможности повлиять на детей, которые то и дело забираются в развалины. Липчане обеспокоены тем, что подростки могут получить там увечья или стать жертвами преступления. Они уверены, что здание и территорию вокруг него нужно огородить так, чтобы доступ к опасному объекту был закрыт всем без исключения.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Липецкой области Иван Погорелов отмечает, что временами эта заброшенная постройка служит приютом для бездомных, однако дальше так продолжаться не может. В мэрии Липецка сообщили, что здание принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Этот факт и мешает предпринять какие бы то ни было меры, например, снести развалины.

- Муниципалитет не может распоряжаться дальнейшей судьбой бывшего военкомата, пока его владельцем является Росимущество, - отмечает Иван Погорелов. - Процедура передачи здания на баланс города Липецка - долгосрочная. До этого момента необходимо максимально обезопасить полуразрушенное здание. Например, сделать ограждение и законсервировать все входы. Мэрия пообещала услышать предложения экспертов ОНФ.

Тем временем

В Курской области после гибели ребенка, игравшего на крыше полуразрушенного промышленного здания, продолжается паспортизация якобы ничейных построек. В муниципалитетах отмечают: как правило, собственники у заброшек есть, однако долгие годы они не предпринимали никаких мер для того, чтобы снести полуразрушенные здания или восстановить их. Теперь каждому придется принимать решение по своим объектам.