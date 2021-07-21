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Рубрика: Общество

Популярность детских электронных медкарт за полгода выросла в столице вдвое

Текст: Любовь Проценко
Московские родители получили доступ к более 570 тысячам электронных медкарт своих детей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Популярность детских электронных медицинских карт среди москвичей за последние полгода выросла почти в 2 раза: если в конце прошлого года 300 тысяч родителей получили доступ к электронным медкартам своих детей, то сейчас их уже более 570 тысяч. Благодаря этому сервису московские семьи могут всегда иметь под рукой информацию о здоровье детей, она никогда не потеряется и доступна с экрана смартфона. Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения как для взрослых, так и для их детей. Например, мы реализуем проект по переводу детских поликлиник на использование исключительно электронных медкарт, выстраиваем эффективный цифровой обмен данными между медицинскими и образовательными организациями, а для детских садов и школ отменили бумажные медсправки по болезни, освободив около 170 тысяч родителей от лишнего сбора документов. Мы надеемся, что родители ощущают реальную пользу и удобство от введения новых возможностей".

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Функционал электронных медицинских карт постоянно расширяется. Сейчас доступ к ЭМК позволяет просматривать протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, включая доступ к изображениям снимков (компьютерной томографии, МРТ, флюорографии, рентгенографии и другим). Также пользователи могут ознакомиться с выписанными рецептами и сведениями о вызовах скорой помощи. Раздел "Мои прививки" позволяет родителям просматривать данные о выполненных прививках, дате вакцинации и примененной вакцине. Также они имеют возможность загрузки медицинских документов, а сканы прививок и иммунодиагностических тестов, выполненных в частных и федеральных клиниках, можно загрузить через веб-версию ЭМК. Также через браузер в этом разделе можно ознакомиться с региональным календарем детских прививок, которые необходимо сделать в ближайшее время.

Для доступа к электронной медкарте пользователь должен быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС, а, главное, - оформить доступ к ЭМК на портале мэра Москвы.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребёнка можно, имея стандартную или полную учетную запись на сайте. В случае наличия стандартной учетной записи услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней. При наличии полной учетной записи - автоматически в тот же день.

Для получения автоматического доступа к электронной медкарте пользователям с полной учетной записью необходимо на портале mos.ru зайти во вкладку "Каталог услуг", открыть раздел "Здоровье" и выбрать услугу "Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью". Далее на открывшейся странице подтвердить номер телефона и дать согласие с условиями использования сервиса. Перейти в медкарту можно будет сразу после этих действий и подтверждения СМС-кода. На этой же странице пользователь может отметить детей до 18 лет, чьи медкарты он хочет просматривать. Для этого необходимо, чтобы сведения о детях были указаны в личном кабинете на портале mos.ru и верифицированы.

В регионах Общество Здоровье Власть Право Личные документы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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